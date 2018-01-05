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Samet Aybaba açıkladı! G.Saray'dan Sivasspor'a

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Samet Aybaba açıkladı! G.Saray'dan Sivasspor'a
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Iasmin Latovlevici'nin transferini istediğini açıkladı.
Samet Aybaba açıkladı! G.Saray'dan Sivasspor'a Samet Aybaba açıkladı! G.Saray'dan Sivasspor'a Samet Aybaba açıkladı! G.Saray'dan Sivasspor'a

Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, TRT Spor'a yaptığı açıklamalarda Galatasaray'dan Iasmin Latovlevici'nin transferi için görüşmelerde bulunduklarını açıkladı.

Başkan Mecnun Otyakmaz'ın Galatasaray ile görüştüğünü belirten Aybaba, "Görüşmelerimiz devam ediyor, herhalde başkanımız görüşüyor. Kadromuzda olmasını istediğimiz oyuncuların ismini veriyoruz. O da listemizdeki oyunculardan bir tanesi." ifadelerini kullandı.

"SABAH AKŞAM DÜŞÜNÜYORUM, AKLIMA BİR ŞEY GELMİYOR"

Aybaba ayrıca yabancı oyuncu sınırı ile ilgili de konuşurken; "Oyuncu hazırsa, yaşı önemli değil. 37 yaşında da, 17 yaşında da Avrupa'da oynayan oyuncu var. 17 yaşında oyuncu hazırsa, oynaması gerekiyorsa, oynar. Hayatta en çok nefret ettiğim şey rakamdır benim. 14 oldu şimdi. Yabancı sayısını serbest bırakalım, kriterler koyalım. Bizim sorunumuz yabancı sayısı değil, yetiştirme. İlk 5 sene yapılanalım, tesisleşelim, sonra oyuncu üretmeye başlayalım. 10 senelik bir plan yapalım. Şimdi aşağıdan oyuncu gelmiyor. Rakamlarla, isimlerle bu işi toparlayamayız. Altyapıyı güçlendirip üretmeli ve sonra yukarıdan aşağıya doğru kısıtlamamız lazım. Sabah akşam düşünüyorum futbolu nasıl geliştirebiliriz diye, aklıma bir şey gelmiyor. Yabancı sayısı olsa ne olur, olmasa ne olur..." diye konuştu.

"KONE'YE İHTİYARLADIN ARTIK ROMATİZMALARIN AZMIŞTIR DİYORUM"

Aroune Kone ile arasındaki diyaloğu anlatan Samet Aybaba, "Kone geliyor antrenmanda, yoruldum diyor. İhtiyarladın artık, normaldir diyorum. Romatizmaların azmıştır diyorum." sözlerini paylaştı.

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