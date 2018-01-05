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Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

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Dışişleri Bakanlığı, Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiklerini açıkladı.
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz
Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz Türkiye'den İsrail'e sert tepki! Reddediyoruz

İsrail parlamentosu bir kanun geçirerek Kudüs’ün herhangi bir mahallesinden çekilme kararı almak için 120 sandalyeli parlamentoda en az 80 milletvekilinin onayını zaruri kıldı. Dışişleri Bakanlığı, bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısını reddettiği yönünde açıklama yaptı.

İSTİKRARA ZARAR VERECEK BİR ADIMDIR

Açıklamada; "Muhtemel bir barış anlaşmasıyla Kudüs’ün bazı bölgelerinden vazgeçilmesi için 80 milletvekilinin onayını zorunlu kılan ve ayrım duvarının ötesindeki bazı Filistinli mahallelerin İsrail’in egemenliği altında ayrı bir belediye yapısı altına alınmasını mümkün hale getiren yasa tasarısının İsrail Parlamentosu’nda kabulü barış sürecinin zeminini tahrip eden ve bölgesel barış ile istikrara zarar verecek bir adımdır.

İSRAİL'İN BU ADIMLARINI REDDEDİYORUZ

İsrail tarafından atılan bu gayrimeşru adımlar 13 Aralık 2017 tarihinde gerçekleştirilen İİT Olağanüstü Zirvesi Nihai Bildirisi ile 10/19 sayılı BM Genel Kurul kararında ifadesini bulan, Kudüs’ün tarihi ve hukuki statüsünün değiştirilmesinin kabul edilemeyeceğine ilişkin uluslararası toplumun iradesine aykırıdır. İsrail’in bu adımlarını tehlikeli buluyor ve reddediyoruz." ifadesine yer verildi. 

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