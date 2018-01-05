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Bakanlıkta kırmızı alarm! Bu yıl erken geldi..

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Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, grip virüsünün 1.5 ay erken gelip kasımda başladığını söyledi.
Bakanlıkta kırmızı alarm! Bu yıl erken geldi..
Bakanlıkta kırmızı alarm! Bu yıl erken geldi.. Bakanlıkta kırmızı alarm! Bu yıl erken geldi.. Bakanlıkta kırmızı alarm! Bu yıl erken geldi..

Gripte erken alarm verildi. Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, gribin önceki yıllara göre erken geldiğini belirterek, bu yıl ciddi bir grip vakasıyla karşılaştıklarını söyledi.

Kara, gelecek hafta bu sayının artmasını beklediklerini kaydederek, “Normal koşullarda aralık ayının ortasında başlaması gereken vakalar kasım ayının başında başladı. Bu seneki virüs 2009 yılındakine benziyor. Virüs öldürücü değil ama çok bulaşıcı” uyarısında bulundu. Gribe bağlı kas ağrılarının ve yatağa düşme olaylarının bu yıl erken başladığını dile getiren Kara, bunun en temel nedeninin iklimdeki değişiklikler ve virüsün ülkeye erken giriş yapması olduğunu ifade etti.

Gribin bu yıl ağır yaşanacağını vurgulayan Kara; kuş ve domuz gripleri gibi virüslerle karşılaşılmadığını söyledi. Kara, uykusuzluğun, yeme alışkanlığında ortaya çıkan değişikliğin, sigara dumanını solumanın, havasız ortamlarda bulunmanın gribi tetiklediğine dikkat çekti. Kara, “Bu sene kas ağrısı ve yatağa düşme durumu daha yoğun olacak” dedi.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Kara, büyükşehirlerde görülen grip vakalarıyla ilgili de şu bilgileri verdi: “Bursa, İstanbul gibi iller griple mücadele ediyor. Önümüzdeki hafta Ankara ve İzmir’de grip yoğunluğu yaşanacak. Kurak ve soğuk havada grip bir miktar azalır. Havanın biraz ılıması ve nem virüsü artırır. Grip virüsü sürekli değişiklik gösteren bir virüs olduğu için her yıl bir sonraki yılın virüsü tahmin edilerek yeni aşılar üretiliyor. Yakın zamanda hepatit-B virüsünde olduğu gibi grip virüsünde de kalıcı bir aşı bulunacağını umuyoruz.”

‘SALGIN BOYUTUNDA DEĞİL’

İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileri, grip vakalarıyla ilgili mevsimsel bir artış olduğunu belirterek “Şu anda İstanbul’da salgın boyutunda bir durum yok” bilgisini verdi. Göğüs hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta da gripteki artışın normal olduğunu söyledi: “Genellikle yılbaşından sonra salgın yapar. Bu sene de öyle oldu. Hastalık yapan 2 tane virüs var, A ve B tipi. A tipinde en çok hastalık yapan 2 tipi vardır. Birisi domuz gribi diye bilinen H1N1, diğeri de H3N2 virüsüdür. Esas ölümlere yol açan H3N2 tipi virüsün yaptığı grip hastalığıdır”. Küçükusta, bu yıl H3N2 tipi virüse karşı aşıların faydası olmayacağını savundu: “Bizden bir sezon önce Avustralya’da oluyor. Virüs mutasyona uğradı.”

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