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Ankara teyakkuzda! Zincir dava endişesi

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Ankara teyakkuzda! Zincir dava endişesi
Hakan Atilla’nın ABD’deki davada jüri tarafından 6 suçtan 5’inde suçlu bulunmasından ardından, Türkiye nisan ayında hâkim tarafından açıklanacak karara kilitlendi.
Ankara teyakkuzda! Zincir dava endişesi Ankara teyakkuzda! Zincir dava endişesi Ankara teyakkuzda! Zincir dava endişesi

ABD’de İran ambargosunun delindiği iddiasıyla Halkbank Genel Müdürü Hakan Atilla hakkında yürüyen davaya ilişkin bütün gözler nisan ayında açıklanacak hâkim kararına çevrildi. Jüri tarafından 6 suçtan 5 için suçlu bulunan Atilla’nın avukatlarının da karar açıklanmasının ardından hem temyiz başvurusu yapacağı, hem de dava dosyasındaki delillerin uluslararası hukuk kurallarına aykırı yollardan elde edildiği gerekçesiyle bir üst mahkeme nezdinde itiraz mekanizmasını işleteceği belirtiliyor.

ANKARA TEYAKKUZDA

ABD’deki davayı yakından takip eden Türkiye’nin, Halkbank veya Atilla’ya bir ceza çıkması durumunda, ‘delillerin gayri hukuki yollardan elden edildiği’ ve Türkiye ile ABD arasındaki adli yardımlaşma anlaşmalarına aykırı davranıldığı gerekçesiyle, BM nezdinde girişimde bulunması gündeme gelebilecek. ABD’deki dava dosyasına giren delillerin uluslararası hukuk kurallarına göre Türkiye’den resmî yollardan istenmesi gerektiğini belirten AK Parti kurmayları, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının bu konuda ABD’deki ilgili mahkemeye yazdığı yazıyı hatırlattı.

AMERİKALILAR SUSUYOR

Başsavcılık tarafından Kasım ayı içinde mahkemeye yazılan yazıda ABD adli makamlarına Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı aracılığıyla herhangi bir belge, içerik ve ses kaydı verilmediğine dikkat çekilerek, ABD'deki yargılamada kullanıldığı anlaşılan belge, ses kaydı ve içeriklerin ne şekilde ve ne zaman elde edildiği, kim ya da kimlerden temin edildiği, bu kişilerin nerede olduğu ve bu konudaki yazılı ifadelerin nelerden ibaret olduğu sorulmuştu. ABD adli makamlarından bu konuda henüz bir cevap gelmediği belirtiliyor.

HUKUKİ PROBLEMLER

AK Parti’nin hukukçuları ile Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı bürokratlarının BM’ye yapılacak başvuru hakkında çalışma yaptığı belirtildi. AK Parti kurmayları, BM’ye yapılacak başvuruda, “ABD’nin başka devletler adına karar veremeyeceği ve BM’ye ait olan bir yetkinin ABD tarafından gasp edildiği” tezinin işleneceğini dile getirdi. AK Parti’nin hukukçu milletvekillerinden, TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop da, ABD mahkemesinin Hakan Atilla kararının bir çok teknik hukuk problemi taşımasının ötesinde, uluslararası hukukun da açık bir ihlali olduğuna dikkat çekti.

NEREDEN BAKSAN TUTARSIZLIK

Mustafa Şentop sözlerine şöyle devam etti: ABD başka devletleri, onların tabiiyetindeki gerçek ve tüzel kişileri bağlayıcı, bütün dünya üzerinde geçerli  kurallar koyma yetkisine sahip değildir. Böyle bir yetki tekel olarak BM’ye tanınmıştır. BM bir ambargo kararı almıştır; Türkiye BM kararına uymuştur. BM kararını yetersiz bulan ABD ilave ambargo kararı almıştır. ABD kararı Türkiye için de başka devletler için de bağlayıcı olamaz. Böyle bir karara uymayan başka devlet vatandaşlarını ABD’nin suçlaması, yargılaması ve mahkûm etmesi uluslararası hukuka aykırıdır.

ZİNCİR DAVA ENDİŞESİ

Öte yandan, AK Parti kaynakları, Hakan Atilla davasının ‘pilot dava’ olabileceği, ardından Türkiye ve Cumhurbaşkanını suçlayacak başka zincir davaların gelebileceği ihtimalini de değerlendiriyor. Türkiye, zincir davaların açılması ihtimaline karşı da hazırlık yapıyor. AK Parti kaynakları, jüri kararının açıklandığı Hakan Atilla davasında Türkiye’yi suçlayıcı bir unsurun olmadığına dikkat çekerek "Ancak bununla yetinmeyecekleri açık. Bu davadan yola çıkarak, özellikle Türkiye Devletine karşı ve Cumhurbaşkanına karşı farklı iddialar gündeme gelebilir. Türkiye’yi İran’ın nükleer programına destek vermekle bile suçlayabilirler. Tüm bunlar göz önünde bulundurularak,
bir hazırlık yapılması gündemde" değerlendirmesini yaptı.

YILDIRIM: ABA ALTINDAN SOPA

Bu arada, AK Parti’nin son yapılan MKYK toplantısında Başbakan Binali Yıldırım’ın ABD’deki Hakan Atilla davasına ilişkin, “ABD aba altından sopa gösteriyor. Bu hukuki değil siyasi bir dava, yakından takip ediyoruz. Bu davadan bir şey çıkmaz ama ardından başka davaların gelmesi için altyapı oluşturuluyor” değerlendirmesini yaptığı öğrenildi.

HAKAN ATİLLA'NIN AVUKATI VICTOR ROCCO'DAN TEPKİ

Halkbank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın avukatlarından Victor Rocco, "Karar hayal kırıklığı doğurdu. Atilla masum ve mücadelesine devam edecek" dedi. Bu davanın Hakan Atilla ile hiçbir ilgisinin bulunmadığını ve İranlı iş adamı Reza Zarrab'ın şovu olduğunu vurgulayan Rocco "Atilla garip bir oyunun kurbanı oldu" ifadesini kullandı. Savunma avukatlarından Cathy Fleming ise Atilla'nın gerçek bir beyefendi olduğunu belirterek "Jüri heyetindekilerin Zarrab'a inanması ve resmi görememesi hayal kırıklığına yol açtı" değerlendirmesinde bulundu. Alınan kararın ardından temyiz sürecini başlatacaklarını sözlerine ekleyen Rocco, bu kararın düzeltilmesi için hukuki bütün yolları kullanacaklarını dile getirdi. Bilindiği gibi Hakan Atilla hakkındaki kararını açıklayan jüri, 5 suçtan suçlu bulduğu Atilla'yı "kara para aklama" suçlamasından suçsuz bulmuştu. 12 jüri üyesi tarafından her bir suçlamayla ilgili ayrı ayrı oy birliğiyle alınan kararın ardından Yargıç Richard Berman'ın 11 Nisan'da duruşma yaparak Hakan Atilla'nın alacağı cezaya karar vereceği bildirildi.

TÜRKİYE

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