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AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı

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AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı
AK Parti, taşeron işçiyken son çıkan kanun hükmünde kararname (KHK) ile kadroya geçecek parti üyeleri için teşkilatlara yazı gönderdi
AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı AK Parti’den taşeron işçi üyelerine uyarı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş imzasıyla gönderilen yazıda, partiye kayıtlı üyelerin Siyasi Partiler Kanunu’na aykırılık gerekçesiyle parti üyeliğinden istifa etmek istedikleri ifade edildi.

Gazete Habertürk'ten Volkan Yanardağ'ın haberine göre taşeron işçiyken daimi işçi statüsüne geçecek kişilerin siyasi partilere üye olmasında yasal engel bulunmadığı kaydedilen yazıda, “Bu nedenle, bahsi geçen statüde bulunan partimize kayıtlı üyelerimizin, üyelikle ilgili bu husus hakkında bilgilendirilmeleri büyük önem arz etmektedir” denildi.

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