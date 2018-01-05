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Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış!

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Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış!
Yılbaşı ikramiyesini kazanan 4 talihliden biri KKTC’de kurpiyerlik yapan Günay Öztürk, bileti bayiden borçla aldı.
Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış! Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış! Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış!

Milli Piyango'nun 61 milyon liralık yılbaşı büyük ikramiyesini kazanan dört kişiden biri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bir otelde 5 yıldır kurpiyer olarak çalışan Sedat Günay Öztürk (38) çıkmıştı.

Öztürk çeyrek bileti almaya parası olmadığı için Lefkoşa'da 5 yıldır milli piyangobayiliği yapan Hasan Taşer Kanlı'dan borçla aldı. Büyük ikramiyeyi çalıştığı sırada öğrendi. Durumu eşine anlatan Öztürk, sabah ilk uçakla çocuklarıyla birlikte Ankara'ya gitti. Öztürk notere onaylattığı bileti daha sonra Milli Piyango Genel Müdürlüğü'ne verdi.

EĞER BİR GÜN ZENGİN OLURSAM

Sadece Hatay Kırıkhan'da bulunan ailesiyle telefonla konuşan Öztürk, yakınlarına "Çocuklarımın eğitimi için KKTC'ye döneceğim. Kazandığım parayla ne yapacağıma henüz karar vermedim" dedi.

Sosyal medyada "Hayat beni harcadın ama Allah kurtardı" ve "İstediğin olmuyor diye üzülme, ya daha iyisi olur ya da hayırlısı budur" diye yazan Öztürk, bir arkadaşına "Sağlıklı düşünüp, güzel karar vermem lazım. En doğrusunu çocuklarımın geleceği için yapacağım" diye mesaj attı.

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