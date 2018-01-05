05 Ocak 2018 Cuma18 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:15İkindi 15:35Akşam 17:56Yatsı 19:22
    • 11°C Adana
    • 7°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 6°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 8°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • 8°C Balıkesir
  • BIST: 116.619 0.98
  • Altın: 158,887 -0.24
  • Dolar: 3,7474 -0.10
  • Euro: 4,5173 -0.18

Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak

»
Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fransa ziyaretinde Fransız-İtalyan ortak yapımı olan hava savunma sistemi SAMP/T için işbirliği anlaşması imzalayacak.
Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak Kritik imza! S-400'ün açığını kapatacak

Rusya’dan satın aldığımız S-400 füzelerinin ardından Avrupa yapımı füzeler için de harekete geçtik. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un davetlisi olarak Fransa’yı ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Fransız-İtalyan ortak üretimi kara konuşlu füze ve hava savunma sistemi SAMP T’yi üreten Eurosam ile işbirliği anlaşması imzalaması bekleniyor. Türkiye, Fransa ve İtalya’nın savunma bakanları 8 Kasım 2017’de bir araya gelerek savunma işbirliği ve iyi niyet anlaşması imzalamıştı. Hava savunma sistemlerinin geliştirilmesi konusunda ise 14 Temmuz 2017’de Aselsan ve Roketsan, Eurosam ile fizibilite etüdü için çerçeve anlaşması yaptı.

Ortak üretim kapıda

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın atacağı imza ile başlayacak ve 18 ay sürmesi beklenen fizibilite etüdünde ise, milli olarak geliştirilen Hisar-U Uzun Menzilli Füze ve Hava Savunma Sistemi’nin hangi bileşenler için destek ihtiyacı olduğu ve Eurosam’in projeye vereceği katkı üzerine teknik bir çalışma yapılacak. Anlaşmayı VATAN’a değerlendiren savunma analisti Turan Oğuz, “İlk aşama tarafların anlaşmasıyla geçildiğinde, ortak geliştirme, ortak üretim, sistemde kullanılan Aster 30 füzesi ve bazı bileşenlerin Hisar-U’da kullanılması, ortak ihracat, gelecekteki yeni füze ve sistem yenileme çalışmalarına Türkiye’nin ortak olarak katılımı gibi alternatifler ortaya çıkabilir. Süreç olumlu yürürse Eurosam, Hisar-U’nun iş ortaklarından biri haline gelecek” dedi.

Aynı anda 10 hedefi vuruyor

SAMP/T Hava Savunma Sistemi uçak, helikopter, IHA, seyir füzeleri ve 600 km menzile sahip balistik füzelere karşı etkili. 360 derece izleme kabiliyetli Arabel radarıyla, aynı anda 50 hedefi takip edip, 10 ayrı hedefe, 16 füze atabiliyor. Sayısı 6’ya kadar çıkabilen her lançerde 8 füze bulunuyor ve tümü 10 saniyede ateşlenebiliyor. Taktik balistik füzeleri 10 km irtifada önlüyor. Bu sayede kimyasal veya nükleer ajanların yerdeki siviller üzerindeki etkisi en aza indiriliyor. Şu anda sistemde kullanılan yüksek yok etme oranına sahip ‘Aster 30 Block-1’ füzesinin azami menzili 120 km, azami irtifası ise 20 km olarak biliniyor.

‘S-400’ün açığını kapatır’

Savunma analisti Turan Oğuz, sistemle ilgili şu değerlendirmeleri yaptı: Görüşmede birkaç sistem SAMP/T ve Aster 30 füzesi alımı konuşulabilir. SAMP/T satın alınarak S-400’ün NATO sistemine entegre edilememesi sebebiyle eksik kalan balistik füze engelleme kabiliyeti elde edilebilir.

Farklı paktlara farklı savunma

Ayrıca elimizde hem S-400 hem de SAMP/T olursa farklı ‘paktlara’ karşı farklı hava savunma stratejileri geliştirme serbestisine sahip oluruz. Siyasi açıdan da NATO’ya bağlılığımız gösterilmiş olur. Öte yandan yakın gelecekte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na inşa edilecek TF-2000 hava savunma fırkateyni için gemi konuşlu bir hava savunma füzesi gerekiyor. SAMP/T’de kullanılan Aster füzeleri bu ihtiyacı karşılayacak az sayıdaki iyi alternatiften biri.  

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
10 ayda, 18 milyon TL zarar edince kaldırıldı10 ayda, 18 milyon TL zarar edince kaldırıldıBursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, deniz uçağı seferlerinin kaldırılmasının nedeninin 10 ayda 18 milyon lira zarar edilmesi olduğunu söyledi.
TürkAkım, mayısta Türk kıyılarına ulaşacakTürkAkım, mayısta Türk kıyılarına ulaşacakYapımına tüm hızıyla devam edilen TürkAkım mayıs ayında Türkiye kıyılarına ulaşacak. Projeyle birlikte Türkiye'ye ilk gazın 2019'un sonunda verilmesi hedefleniyor.
25 adetlik dev alım! Erdoğan da katılacak25 adetlik dev alım! Erdoğan da katılacakTürk Hava Yolları, Airbus ile çift motorlu, uzun menzilli Airbus A350-900 alımı için anlaşma imzalayacak.
Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...Altın alacaklar dikkat! İşte çeyreğin fiyatı...Gram altın 159,1 lira, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını 1.066 liradan işlem görüyor.
ABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi olabilirABD, dünyanın en büyük petrol üreticisi olabilirABD'de ham petrol üretiminde yaşanan artışın, ülkenin 2018'de petrol üretiminde Rusya ve Suudi Arabistan'ı geçmesini sağlayabileceği belirtildi.
Araç sahipleri dikkat! Zam yolda...Araç sahipleri dikkat! Zam yolda...6 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere motorin grubunda 7-9 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
  • Petrol piyasasını alt üst edecek açıklama!05 Ocak 2018 Cuma 11:18
  • Dört büyük bankadan Bitcoin'e darbe05 Ocak 2018 Cuma 11:17
  • Dolar güne nasıl başladı? İşte ilk rakamlar...05 Ocak 2018 Cuma 11:15
  • Erdoğan'dan yüksek faiz sitemi05 Ocak 2018 Cuma 11:14
  • SPK'dan Bilgi Sistemleri Yönetim Tebliği05 Ocak 2018 Cuma 11:13
  • Yapı denetim firmalarına düzenleme geliyor05 Ocak 2018 Cuma 11:12
  • Milyon dolarlık sanal kalkan05 Ocak 2018 Cuma 11:00
  • Dünyanın en büyük ikinci rezervi Türkiye'de!05 Ocak 2018 Cuma 10:40
  • Taşeron işçiye çok önemli uyarı05 Ocak 2018 Cuma 10:15
  • 3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak05 Ocak 2018 Cuma 09:58
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri