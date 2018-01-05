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3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak

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Hem görev ücreti hem de emekli maaşını önemli oranda belirleyen ek gösterge cetveli yeniden düzenleniyor.
3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak
3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak 3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak 3 milyon memuru ilgilendiriyor! Çalışanın önü açılacak

Kamuda kariyerin ve liyakate göre yükselmenin önünü açacak düzenleme ile zor şartlarda görev yapan personele emsaline göre daha fazla yüksek ücret ödenebilecek.

ÇALIŞANIN ÖNÜ AÇILACAK

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Çalışma Bakanlığı ile birlikte yürüttükleri çalışmayla kamuda yükselmenin, çalışanlarının kendilerini ifade edebilmelerinin önünü açacak düzenleme yapacaklarını bildirdi. Memur sendikaları yardımcı hizmetler sınıfına da ek göstergeverilmesini isterken, düzenleme ile çalışanların mali haklarıyla ücret sisteminin değişmesi öngörülüyor. Maaşların temel ücret, görev ücreti, başarı ücretinden oluşması da seçenekler arasında bulunuyor.

Birçok kurumda müdür, şube müdürü unvanlı kadrolarda görev yapanlar haklarında geçerli olan ek gösterge rakamlarının düşük olmasından ve hiyerarşiye uygun olmamasından yakınıyor.

SABAH

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