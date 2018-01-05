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Taşeron işçiye çok önemli uyarı

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Taşeron işçiye çok önemli uyarı
Taşeron işçiler 2 Ocak itibariyle kadroya geçmek için bulundukları kurumlara başvurularını yapmaya başladı. Hükümet, ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti
Taşeron işçiye çok önemli uyarı Taşeron işçiye çok önemli uyarı Taşeron işçiye çok önemli uyarı

Hükümet, taşeron işçilerin yüzünü güldürürken; ortaya çıkabilecek usulsüz uygulamalara karşı da harekete geçti. Kadroya geçiş konusunda taşeron işçilere çok önemli uyarılar geldi. Yanıltıcı belge verene ve koşullara uymadığı halde kamuya geçmeye çalışanlara tazminatsız çıkış verilecek.

Buna göre, başvuru sırasında taşeron işçilerden sağlık raporu istenmeyecek. Koşulları yerine getirmediği halde kamuya geçiş yapanların tazminatsız bir şekilde çıkışı verilecek.

Örneğin, bir taşeron işçinin emeklilik zamanı gelmişse ve buna rağmen emekliliğe ilişkin yanıltıcı belge sunarsa yapılan tüm ödemeler onlardan geri tahsil edecek. Yani başvuran taşeron işçilerin emeklilik aylığı almaması gerekecek.

TAŞERON İŞÇİDE EMEKLİLİK SORGUSU

Başvuru sahipleri herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair beyanda bulunacak ve sigortalılık başlangıç tarihi kadınlar için 23/5/1998, erkekler için 23/5/1994 ve öncesi olanlardan kadınlardan 44, erkeklerden 48 yaşını doldurmuş olanlar, sigortalılık başlangıç tarihi bu tarihlerden sonra olanlardan ise kadınlardan 50, erkeklerden 55 yaşını doldurmuş olanlar ile engelliliği nedeniyle vergi indiriminden yararlananlardan sigortalılık başlangıç tarihi 6/8/2003 ve öncesi olanlar başvuru sırasında herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmadıklarına dair belgeyi işçi statüsüne geçirilmeden önce idareye veya idarenin şirketine ibraz edecek.

TESPİT KOMİSYONUNDA ÖNEMLİ DETAY

Başvuru yapan taşeron işçiler bir tespit komisyonundan geçirilecek. Bu tespit komisyonu üyeleri kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayın hısımlarının veya evlatlıklarının bu kapsamdaki başvurularında görev alamayacaklar. Yani taşeron işçi olarak çalışan Ali Bey'in tespit değerlendirmesini, tespit komisyonunda görev alan amcası Yaşar Bey yapamayacak.

BAŞVURU FORMLARI EKSİKSİZ OLMALI

Başvuruları alan birimler, başvuruları derhal tespit komisyonuna verdikten sonra tespit komisyonu başvuruları ön inceleme ve esas inceleme olmak üzere iki aşamada inceleyecek. Ön incelemede, başvuru formunun tam ve eksiksiz şekilde doldurulup doldurulmadığı, yapılan beyanların aranılan şartlara uygun olup olmadığı ve usule ilişkin şekil şartlarına uyulup uyulmadığı incelenecek. Daha sonra başvuran işçinin istihdam edildiği sözleşmenin kanun hükmünde kararname kapsamında personel alımına dayalı hizmet alımı sözleşmesi olup olmadığı hususu Kamu İhale Kurumu kayıtlarından kontrol edilecek ve ayrıca idarenin veya idarenin şirketinin kayıtlarından da teyit edilecek.

GEÇ KALAN TAŞERON İŞÇİ DİKKATE ALINMAYACAK

Sosyal Güvenlik Kurumuna yasal süresi dışında verilen belgeler tespitlerde dikkate alınmayacak. Devlet Personel Başkanlığı da 4C'den 4B'ye geçecek çalışanların kadroya geçişinde herhangi bir başvuru alınmayacağını ve ilgililerden bir belge istenmeyeceğini açıkladı.

YENİ ŞAFAK

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