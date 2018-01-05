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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işte bir su kaçağı var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işte bir su kaçağı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransa ziyareti öncesinde yaptığı basın toplantısında yolsuzluk nedeniyle görevden alınan CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar hakkında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işte bir su kaçağı var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işte bir su kaçağı var Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu işte bir su kaçağı var

Erdoğan konuya ilişkin şunları söyledi;

"Bu konu tamamiyle İçişleri Bakanlığı'nın bir sürekli olarak müfettişleri ile yaptığı kontrollerdir. Zaman zaman özel mülkiye müfettişleri çıkarmak suretiyle yapılan kontroller vardır. Bunlar sürekli belediyelerde çalışan mülkiye müfettişlerinin verdiği bilgiler dahilinde olabileceği gibi, özel mülkiye müfettişleri ile istihbarat üzere atılan adımlardır. Bu belediye başkanlığı yapanlar için bilinen şeylerdir. Benim belediye başkanlığım döneminde oda tahsis ettiğimiz mülkiye müfettişimiz vardı. Bundan bihaber olanlar çıkıyor konuşuyor.

BAKANLIK BU KARARI ALDIYSA DEMEK Kİ BİR SU KAÇAĞI VAR

Asıl önemli olan şu anda bu tür açığa alma kararını İçişleri Bakanlığı veriyorsa burada demek ki bir su kaçağı var. Ataşehir'de ne olduysa burada da bu oldu. Bize gelen bilgiler çok daha farklı fakat iş adamlarımız, vatandaşlarımız, kendilerinden rüşvet talebinde bulunulduğu zaman yüzleşmeye var mısın dediğimizde birçoğu kaçıyor. Hem şikayet ediyorsun, hem de suç üstü dediğimiz zaman da bundan kaçarsanız biz o zaman burada görevi suiistimal edenleri nasıl ortaya çıkaracağız. 

HAZİNEDAR'IN SÖZLERİNE CEVAP

Yurtdışına çıkma vs, tüm bunların hepsi İçişleri Bakanlığımızın yasal haklarıdır. Bunu hukuk çerçevesi içerisinde kullanmıştır. Orada bir başka şey daha var, arkadaşlar söylediler, benim çocuklarımın da yurtdışında okuma imkanı oldu gibi, buraya düzeltme yapmamız lazım. Benim çocuklarımın yurtdışına gitmesi, sayın belediye başkanının, ben en kaliteli okullarda okuttum mantığından hareketle değil, benim öz çocuklarım kendi öz vatanında okuma şansı olmadıkları için yurtdışına gittiler. oğlum katsayı engeline takılarak, Boğaziçi'ne tutuyordu puanı, burada farklı bir üniversiteye girme oldu. Biz de yurtdışına gönderdik. Kızlarım başörtü nedeniyle Türkiye'de okuma hakkından mahrum oldular. Onları da bundan dolayı yurtdışına, ağabeyinin yanına gönderdik. Bunları da bilmiyorlar, bilmeden de farklı farklı yakıştırmalar yapıyorlar. Mani bir durum yoksa önü de açılır.

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