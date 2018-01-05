Hayrunnisa Gül bunu söyledi mi?

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür köşesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül arasındaki kavgaya değindi. Övür Hayrunnisa Gül'ün çok çarpıcı bir diyaloğunu da paylaştı.

Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür bugünkü köşesinde Abdullah Gül'ün KHK eleştirisi sonrası yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Erdoğan ve Gül arasında yaşanan gerginliğe değinen Övür Hayrunnisa Gül'ün bir işadamına "Abdullah'a baskı yapın öne çıksın" dediğini yazdı.

Muhalefet cephesinde derin bir umutsuzluğun hüküm sürdüğünü ileri süren Övür “İşte tam bu noktada eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün konuşması ya da birilerinin onu devreye sokmak istemesi şaşırtıcı değil” dedi. İşte Övür'ün o yazısı...

ESKİ AK PARTİLİLER GÜL'LE MESAJ YOLLUYOR: Uzun süredir zaten hazırlık içinde oldukları biliniyor. Ankara ve İstanbul'da eski AK Partililerin sık sık buluştuğu ve Gül'e mesaj yolladıkları sır değil. Ama ortada köklü bir siyasi farka işaret eden bir duruş yok. Bugüne kadar Gül ve çevresinden kamuoyuna yansıyan bazı konularda farklı bakış dışında bir vizyondan da söz edilmiyor.

GÜL'LE KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ ARASINDA NASIL BİR FARK VAR?

Gül'ün bugüne kadar AK Parti'ye yönelttiği eleştirilerle Kılıçdaroğlu'nun eleştirileri arasında nasıl bir fark var? Anlayacağınız ortada toplumsal bir talebe karşılık gelen bir siyasi önerme yok. Ayrıca şu son dönemde Türkiye'nin ABD ve AB üzerinden yaşadığı kuşatmalara dair hiçbir tepki verilmemesi, referandum öncesi ve sonrası onlarca kez Türkiye'ye yönelik AB medyasının haksız kampanyası karşısında susulması manidar değil mi? ABD'nin PKK-PYD'yi silahlandırması, FETÖ'yü sahiplenmesi ve Sarraf davasının siyasi davaya dönüştürülmesi de öyle...”

BABACAN'A ELEŞTİRİ

Ve en önemlisi Halkbank, ABD tarafından karalanırken, uzun yıllar o bankadan sorumlu başbakan yardımcılığı yapmış Ali Babacan'ın ABD'ye tek söz söylememesi...

GÜL'ÜN DURUMU İÇ AÇICI DEĞİL

Durum eski Cumhurbaşkanı Gül açısından hiç iç açıcı görünmüyor. Zorlama bir siyasi süreçle, bir siyasi mühendislikle karşı karşıya. Bir süredir hem Ankara hem de İstanbul'daki ofisler hayli hareketli.

En dikkat çekici yan ise, eski bürokratların, eski diplomatların, eski AK Partililerin, eski muhalefet milletvekillerinin ve eskinin etkili işadamlarının yoğun ilgisi...”

“ABDULLAH'A BASKI YAPIN, ÖNE ÇIKSIN”

Adı ‘Eski Parti’ mi olur bilmem ama en ilginci Hayrünnisa Gül'ün bizzat telefonla birilerini arayıp ısrarcı olması. Bir işadamına söylediği; ‘Abdullah'a baskı yapın, öne çıksın’ sözü hiç şaşırtıcı değil.

Bu arayış muhalefetin ortak adaylığı için mi, bir parti için mi yoksa AK Parti'yle pazarlık için mi; onu da zaman gösterecek.