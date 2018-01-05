Doğu Perinçek, Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu ve gündeme ilişkin bir çok konuda açıklama yaptı.
Perinçek'in canlı yayın programında Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad hakkında söyledikleri ise herkesi şaşkına çevirdi.
Suriye'de milyonlarca insanın yerinden yurdundan edilmesinde büyük etkisi olan kendi masum vatandaşlarını Rusya ile el ele vererek bombalayan, Suriye'de bulunan Türkmenleri Rus savaş uçakları ile öldüren Esad için Perinçek, ‘Kahraman' dedi.
Habertürk TV'deki Enine Boyuna programının konuklarından Doğu Perinçek, "Esad aslanlar gibi vatanı için çarpışıyor" ifadelerini kullandı.
ESAD'A KATİL DEMEYİN!
Esad'ın teröristlere karşı mücadele verdiğini söyleyen Perinçek, "Emperyalizme karşı savaşıyor. Böyle kahramanları katil diyerek hedef almayın" şeklinde konuştu. Kaynak: Perinçek, Beşar Esad'ı kahraman ilan etti
- İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'Olay 'İran' iddiası! Tek tek sayıp uyardıBakanlık grip salgını iddialarına açıklama getirdiMerkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması!Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafıMİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...Rusya sinyali verdi! Reddedilecek...Erdoğan Elysee Sarayı’ndaBeklenen zam haberi geldi!İşte sahte kahramanın ilk ifadesi!
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:16 İkindi 15:36 Akşam 17:57 Yatsı 19:23
- 12°C Adana
- 6°C Adıyaman
- 2°C Afyon
- -2°C Ağrı
- 8°C Amasya
- 5°C Ankara
- 13°C Antalya
- 9°C Artvin
- 8°C Aydın
- 2°C Balıkesir
- BIST: 116.638 0.99
- Altın: 158,519 -0.48
- Dolar: 3,7341 -0.46
- Euro: 4,4957 -0.66
Canlı yayında skandal sözler!
Doğu Perinçek, Habertürk TV'de yayınlanan Enine Boyuna programına konuk oldu ve gündeme ilişkin bir çok konuda açıklama yaptı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Münir Özkul'un ardından bir acı haber daha
- Boşanan erkeğin çilesi!
- Minik Fatih'in ölümüyle ilgili açıklama geldi
- Avusturya Türk bebeği konuşuyor... Doğar doğmaz...
- Büyü bozma seansıyla şok hırsızlık!
- Bu fırında onlara ekmek ücretsiz
- Kaçak avcı vahşeti!
- Simit satıcılığından milyonerliğe
- Üsküdar'da inanılmaz kaza! Oltadan kopan kurşun...
- Erkeklerden pembe otobüs kampanyası!
- Piyango parasıyla bakın ne yapacakmış!
- Mesajları dolandırıcılar gönderiyor sanmış!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.