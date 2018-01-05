Cezayı kabul etti mi? cevap geldi

Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için yetkililerle temas halinde bulunan booking.com, görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nin (TÜRSAB) haklarında açtığı dava sonucu Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan booking.com'dan, talep edilen düzeltme ve cezaların ödenmesini kabul ettiği haberlerine yanıt geldi.



Aylardır Türk yetkilileriyle görüşme halinde olan ve Türkiye pazarına tekrar dönüş yapabilmek için temaslarda bulunan Hollandalı online rezervasyon portalı booking.com, cezaları ödemeyi kabul ettikleri konusunda bir şey söylemekten kaçınırken, Türkiye hükümetiyle görüşmelerin ve uzlaşmaların sürdüğünü açıkladı. Geri dönmek konusunda istekli olduklarını söyleyen Booking.com yetkilileri ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini ifade etti.



MÜSİAD Hizmetler Sektör Kurulu tarafından MÜSİAD Antalya Şubesi ev sahipliğinde yapılan 'Türkiye'de Turizm Trendleri' ana temalı Türkiye İstişare Toplantısı’na katılan Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Temurci, booking.com ile görüşmeye başladıklarını belirterek, "Booking.com gerekli cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket yakın zamanda Türkiye pazarına tekrar dönecek" ifadelerini kullanmıştı.



Booking.com'un Türkiye'deki rezervasyonları turizimcileri de ikiye bölmüştü. Booking.com geri dönüyor haberleri otelcileri de sevindirdi.

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