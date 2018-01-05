06 Ocak 2018 Cumartesi18 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,519 -0.48
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek

»
Bakan Fakıbaba, Doğu Karadeniz Bölgesi'nde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun'da organik çay tarımına geçileceğini açıkladı.
Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek
Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek

Kente gelen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, sabah erken saatlerde Cumuriyet Caddesi üzerindeki esnafla kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda kent esnafıyla görüşen bakanlar Fakıbaba ve Bak daha sonra Rize Valiliğini ziyaret etti, Vali Erdoğan Bektaştan brifing aldı. Vali Bektaş, bakanlara organik Rize çayı ve Çat Vadisinde yetiştirilen boyları yaklaşık 40 santimetre olan sepet içersinde organik alabalık hediye etti.

Ziyarette Bakan Fakıbaba, bölgedeki derelerde küçük boydaki balık avcılığın yapılmasının hatırlatılması üzerine Bunlar bize de geliyor. Bu konuda gerekenleri yapacağız yanıtını verdi.

BAKANIN ESPRİSİ GÜLDÜRDÜ

AK Parti Rize İl Başkanlığı'nı da ziyaret eden iki bakan, Çay Sektörü Değerlendirme toplantısına katılmak üzere Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (ÇAYKUR) gitti. Bakanlar Fakıbaba ve Bak, ÇAYKUR Genel Müdürü İmdat Sütlüoğlu ve ÇAYKUR çalışanlarınca çiçeklerle karşılandı. Genel Müdür Sütlüoğlu, Bakan Fakıbabaya sandık içerisinde organik Rize çayı hediye etti. Sandığı alan Bakan Fakıbaba, Uçakla geldim herhalde minibüsle geri döneceğim esprisi, çevresindeki güldürdü.

TOPLANTI DEĞERLENDİRİLDİ

Ziyaret sonrası bakanlar Çay Sektörü Değerlendirme toplantısına katıldı. Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, toplantının verimli geçtiğini belirterek şöyle konuştu:

Tüm paydaşlarla bir araya gelerek çayı konuştuk. Problemler nedir, nasıl çözebiliriz diye konuştuk. Çok faydalı bir toplantı oldu. Şunu büyük bir mutlulukla tespit ettim. Bütün paydaşlar organik tarım için herkes gönüllü. Artık organik tarıma geçelim  diyorlar. Ama ürünün miktarı azalmadan nasıl geçeriz bunların planlamasını yapalım diyorlar. Organik tarıma geçtiğimiz zaman nasıl geçeceğiz nerelerde geçeceğiz bulunla ilgili değerlendirmeler yaptık. Planlı bir şekilde organik tarıma geçeceğiz. Bende bir Tarım Bakanı ve hekim olarak gerçekten azottan, nitrattan, fosfordan bu toprağın mümkün olduğu kadar temizlenmesi gerektiğine inanıyorum. Bunun bir takvimini ve planlamasını bir yolunu çizip ona göre hareket edeceğiz. Bir yol haritası olacak. Bir yol haritası plan program olmadan  bunu başarmamız mümkün değil. Bu plan projeyi sadece Ankarada bizler değil, bütün paydaşlar ve sivil toplum örgütleri ve üreticilerle beraber yapacağız. Bir çay kanunu var. Bunun güncellenmesi söz konusu. Ben 5,5 aydır bakanım bu konuyla ilgili tüm arkadaşlarımızla çalışıyoruz.

ÇAY TARIM HAVZASI 40 BİN DEKARA ÇIKARILACAK

Çay ürünün sadece Rize değil Türkiye içinde önemli olduğunu vurgulayan Bakan Fakıbaba, 32 bin dekar olan organik çay tarım havzası bu yıl 40 bin dekara çıkarılacak. Bizde bu 40 bini nasıl ve nerelerde artırabiliriz diye çalışıyoruz. Ürün kaybı olmadan bunu nasıl yapabiliriz ve nerelerde yapabiliriz çalışması içerisindeyiz. Çay bizim için çok önemli. Sadece Rize için değil Türkiye için önemli. Stratejik bir ürün olduğunu biliyoruz.  Tarım Bakanı olarak Rizeli üretici nasıl düşünüyorsa bende öyle düşüneceğimden emin olabilirsiniz ifadelerinde bulundu.

'DAHA FAZLA ÇALIŞMAMIZ LAZIM

ÇAYKURla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Fakıbaba, ÇAYKUR hakikaten çok başarılı çalışmalar yapıyor. Genel müdürümüzü ve arkadaşlarını yürekten kutluyorum. Daha fazla nasıl çalışabiliriz bunun çalışmalarını yapacağız. Daha fazla çalışmamız lazım. Çay üreticilerini daha fazla mutlu etmemiz lazım. Çaya çok önem veriyoruz. Çay sadece Rizenin değil Türkiyenin diye konuştu.

ÇAYKUR İŞÇİSİ VE BÖLGEMİZ İÇİN İYİ OLACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ise ÇAYKURdaki mevsimlik işçilerin çalışma sürelerine ilişkin bir soru üzerine şöyle dedi:

Bölge milletvekillerimizle birlikte çalışma bakanımız ile bu konuyu konuştuk. ÇAYKURda çalışan mevsimlik işçilerin ihtiyaç olması halinde 9 ay 29 gün çalışmaları konusunu görüştük. Bunun planlaması yapılacak. Sadece ÇAYKURda değil benzer tarım işletmelerinde de bu sorun var. O süreyi maksimum işçi lehinde kullanmak için bütün kurumlarımız çaba gösteriyor. Biz de yakından takip ediyoruz. ÇAYKUR işçilerimizin bir an önce daha fala çalışabilmeleri için gerekli girişimleri yürütüyoruz. ÇAYKUR işçisi ve bölgemiz için iyi olacak.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, Tahran'ın kendi 'yerli ve milli' sosyal medya uygulamalarını geliştirmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık grip salgını iddialarına açıklama getirdiBakanlık grip salgını iddialarına açıklama getirdiSağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu yıl mevsimsel grip vakalarının geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyrettiğini bildirdi.
Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafıFransızlar'dan tarihi Türkiye itirafıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere Paris'te.
MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...MİT, kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" kitapçığı hazırladı.
Erdoğan Elysee Sarayı’ndaErdoğan Elysee Sarayı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.
İşte sahte kahramanın ilk ifadesi!İşte sahte kahramanın ilk ifadesi!FETÖ'cüyüm diye teslim olan Yüzbaşı Burak Akın, ilk ifadesinde "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar" dedi.
  • Bahçeli'ye 'Emmoğlu'lu karşılama!05 Ocak 2018 Cuma 16:35
  • 3 milyon memura büyük fırsatı!05 Ocak 2018 Cuma 16:33
  • FETÖ'nün para kasası tutuklandı!05 Ocak 2018 Cuma 16:32
  • Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek05 Ocak 2018 Cuma 16:05
  • Kendi enerjisini kendi üretecek05 Ocak 2018 Cuma 15:39
  • Canlı yayında skandal sözler!05 Ocak 2018 Cuma 15:15
  • "Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu"05 Ocak 2018 Cuma 14:58
  • PÖH'den ağızları açık bırakan hareket05 Ocak 2018 Cuma 14:44
  • İran gerçekleri05 Ocak 2018 Cuma 14:25
  • Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in firari oğlu yakalandı!05 Ocak 2018 Cuma 14:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri