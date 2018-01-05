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Vida'dan G.Saray ve F.Bahçe sorusuna ilginç cevap

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Vida'dan G.Saray ve F.Bahçe sorusuna ilginç cevap
Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, siyah-beyazlı takımın Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.
Vida'dan G.Saray ve F.Bahçe sorusuna ilginç cevap Vida'dan G.Saray ve F.Bahçe sorusuna ilginç cevap Vida'dan G.Saray ve F.Bahçe sorusuna ilginç cevap

Beşiktaş'ın yeni transferi Domagoj Vida, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

"Galatasaray ve Fenerbahçe seninle ilgilendi mi" sorusuna Vida, "Birkaç kulüpten teklif aldım ama Beşiktaş'a imza attığım için kimin tekilfinin olduğunun önemi yok." cevabını veren Hırvat stoperin diğer açıklamaları şöyle;

KEŞKE SEZON BAŞI GELSEYDİM

Beşiktaş'ta inanılmaz bir kamp geçiriyorum. Her şey müthiş ve her şey yolunda gidiyor. Takımda tatlı bir rekabet olacak. Bu tatlı rekabetin tarafı olmaktan büyük keyif alacağım ve gurur duyacağım. Buraya oynamaya ve kendimi göstermeye geldim. Önemli olan Beşiktaş'ın başarısı. Pepe ve Tosic iyi oyuncular. Keşke sezon ortası değil de başında gelseydim.

ÖN ANLAŞMA SONRASI DEĞİŞİK TEKLİFLER ALDIM

Beşiktaş, Avrupa Şampiyonası'ndan sonra benimle ilgilendi. Fransa'da iyi maçlar çıkardım ve birçok kulübün de ilgi alanına girdim. Beşiktaş dışındaki takımların da benimle ilgileri oldu. Ön anlaşmadan sonra değişik teklifler de aldım. Ben sözümden dönmem. Ailemle de görüştüm ve bu kararı aldı. Buraya gelmeden önce Mitrovic, Mrmic ve Bilic ile de görüştüm.

SAĞ BEK DE OYNADIM

Mitrovic'ten Bilic'ten Beşiktaş hakkında bilgiler aldım. İnanılmaz büyük bir kulübe gideceğimi söylediler. Ben her şeyi kulüp için vermeye hazırım.  Taraftar için hocam için elimden ne geliyorsa vereceğim. Futbol bu, bazen kötü maç da çıkarabilirim.  Benim asıl mevkiğim stoper. Sol stoper olarak oynadım. Gerektiği zaman milli maçlarda sağ bek olarak da görev yaptım. Teknik direktörümüz rica etti.

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