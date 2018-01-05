06 Ocak 2018 Cumartesi18 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 12°C Adana
    • 6°C Adıyaman
    • 2°C Afyon
    • -2°C Ağrı
    • 8°C Amasya
    • 5°C Ankara
    • 13°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 2°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,519 -0.48
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...

»
MİT, kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" kitapçığı hazırladı.
MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...
MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler... MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler... MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" isminde bir kitapçık hazırladı.

Kökleri Cumhuriyet öncesine kadar uzanan MİT'in, 90'ıncı yıl dönümünde 90 nesnelik seçkiyle kitapçık hazırlandı. 

KİTAPÇIK İLGİLİLERE "ÇOK GİZLİ" İBARELİ ZARFLA GÖNDERİLDİ

Türk istihbarat tarihinin değişik dönemlerine ait bazı doküman ve görsellerin yer aldığı kitapçığın ismi, kapağa Türkçe ve Osmanlıca yazıldı. Kitapçık, ilgililere "çok gizli" ibareli zarfla gönderildi. 

GÜVENLİK GEÇMİŞİNE IŞIK TUTACAK

Teşkilatın ulusal güvenlik geçmişine ışık tutulması amaçlanarak hazırlanan kitapçıkta, istihbari faaliyetlerin sahip olduğu stratejik önemin daha iyi anlaşılması gereğine, istihbarat üretim süreçlerinin çok yönlü ve sistematik yapısına dikkat çekildi.

Bu kapsamda ilk olarak 90 senelik seçkiyle hayata geçirilen müze arşivinin, zaman içerisinde geniş bir kaynak haline dönüştürülmesinin planlandığı belirtildi.

"Teşkilat-ı Mahsusa'dan MİT'e"

MİT'in, tarih boyunca hangi isimlerde ne tür istihbari faaliyetler yürüttüğüne ilişkin bilgi verilen kitapçıkta, kurumun bugüne geliş süreci kronolojik olarak anlatıldı.
Buna göre, 1913 yılında "Teşkilat-ı Mahsusa" ismiyle başlayan istihbarat çalışmaları sırasıyla, "Karakol Cemiyeti", "Zabitan Grubu", "Yavuz Grubu", "Hamza Grubu", "Müsellah Müdafaa-i Milliye Grubu", "Milli Emniyet Hizmeti" isimlerinde faaliyet gösterdi ve son olarak "Milli İstihbarat Teşkilatı" ismini aldı.

Kitapçıkta, MİT'in geçmişinden aldığı inanç ve tecrübeyle, milli menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve dışında sürdürdüğü ifade edildi.

MİT'in tarihinin belgelenmesi amacıyla, istihbarat üretiminde kullanılan ve operasyonel çalışmalarda ele geçirilen değişik dönemlere ait nesneler bir araya getirildi.

Kitapçıkta, MİT Sanal Müze ve teşkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seçki yer aldı. 

Kitapçıkta, MİT'in geçmişinden aldığı inanç ve tecrübeyle, milli menfaatlerin korunmasına yönelik çalışmalarını yurt içinde ve dışında sürdürdüğü ifade edildi.

MİT'in tarihinin belgelenmesi amacıyla, istihbarat üretiminde kullanılan ve operasyonel çalışmalarda ele geçirilen değişik dönemlere ait nesneler bir araya getirildi.

Kitapçıkta, MİT Sanal Müze ve teşkilat genelinde sergilenen koleksiyona ait 90 seçki yer aldı. 

OPERASYONDA FİŞEKLERİN İSABET ETTİĞİ ARAÇLARDAN BİRİNİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTILAR

Öte yandan Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz darbe girişimine karşı yürütülen operasyon sırasında, ateş altındaki MİT yerleşkesinde hedef alınan ve Kobra tipi helikopterden atılan 20 mm çapındaki harp başlıklı fişeklerin isabet ettiği araçlardan birinin de fotoğrafı paylaşıldı. 

MÜHÜR VE RUMUZLAR DA ANLATILDI

"90 Sene 90 Nesne" dışında MİT, 9 sayfadan oluşan "Tarih Boyunca Milli İstihbarat Teşkilatı Mühürler ve Rumuzlar" başlıklı bir kitapçık da bastırdı. 

Bu kitapçıkta kurumun geçmişte kullandığı rumuz ve mühürlerden oluşan madalyon seçkisi yer aldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, Tahran'ın kendi 'yerli ve milli' sosyal medya uygulamalarını geliştirmesi çağrısı yaptı.
Bakanlık grip salgını iddialarına açıklama getirdiBakanlık grip salgını iddialarına açıklama getirdiSağlık Bakanlığı yaptığı açıklamada, bu yıl mevsimsel grip vakalarının geçmiş yıllar ile kıyaslandığında daha düşük düzeyde seyrettiğini bildirdi.
Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafıFransızlar'dan tarihi Türkiye itirafıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere Paris'te.
MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...MİT'ten çok özel kitapçık! Gizli nesneler...MİT, kuruluşunun 90'ıncı yıl dönümü dolayısıyla "çok gizli" ibareli, doksan sayfadan oluşan "90 Sene 90 Nesne" kitapçığı hazırladı.
Erdoğan Elysee Sarayı’ndaErdoğan Elysee Sarayı’ndaCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından karşılandı.
İşte sahte kahramanın ilk ifadesi!İşte sahte kahramanın ilk ifadesi!FETÖ'cüyüm diye teslim olan Yüzbaşı Burak Akın, ilk ifadesinde "Darbe yaptıklarını görünce bunlardan ayrıldım. Ancak beni rahat bırakmadılar" dedi.
  • Bahçeli'ye 'Emmoğlu'lu karşılama!05 Ocak 2018 Cuma 16:35
  • 3 milyon memura büyük fırsatı!05 Ocak 2018 Cuma 16:33
  • FETÖ'nün para kasası tutuklandı!05 Ocak 2018 Cuma 16:32
  • Bakan açıkladı! 4 ilde üretilecek05 Ocak 2018 Cuma 16:05
  • Kendi enerjisini kendi üretecek05 Ocak 2018 Cuma 15:39
  • Canlı yayında skandal sözler!05 Ocak 2018 Cuma 15:15
  • "Erdoğan düşmanlığı kartellerin oyunu"05 Ocak 2018 Cuma 14:58
  • PÖH'den ağızları açık bırakan hareket05 Ocak 2018 Cuma 14:44
  • İran gerçekleri05 Ocak 2018 Cuma 14:25
  • Nuriş lakaplı Nuri Ergin’in firari oğlu yakalandı!05 Ocak 2018 Cuma 14:16
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri