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Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldı

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Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldı
Akkök Holding, Gizemfrit'in seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldı.
Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldı Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldı Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldı

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Gizemfrit'in seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldığını belirtti. Dördüncü satınalma bedeline ilişkin, "2 haneli milyon avro diyebilirim. 10'dan 99'a kadar gider" ifadelerini kullandı.

Akkök Şirketler Grubu çatısı altında faaliyet gösteren, emaye ve seramik şirketi Gizemfrit'in yeni satın almasının detayları Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, Akkök Holding İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Raif Ali Dinçkök ve Gizemfrit Genel Müdürü Veysi Küçük'ün katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Beyaz eşya, mutfak gereçleri, seramik, alüminyum ve cam gibi çoğu ürünün kaplamasında kullanılan emaye ve seramik frit pazarında faaliyet gösteren Gizemfrit, İspanya'da seramik sektörüne hizmet veren Megacolor şirketini satın aldı. Gizemfrit, bu yatırımla birlikte, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimine başlayacak.

Akkök Holding İcra Kurulu Başkanı Ahmet Cemal Dördüncü, konuşmasında Akkök Holding'in sektördeki çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kimya sektöründe Türkiye'nin lokomotif şirketi olmak için çalıştıklarına işaret eden Dördüncü, Türkiye'nin cari açığında ikinci kalemin kimya sektörü olduğunu, buradaki cari açığın kapanmasına katkı vermek istediklerini söyledi.

Dördüncü Grup şirketlerinin faaliyetleri hakkında bilgi vererek, şunları kaydetti:

"Ak-Kim'e 2020 yıllarının sonlarına doğru, 2022-23'lere kadar 300 küsur milyon dolar civarında yatırım yapacağız. Bu yatırım organik ve inorganik büyümelerle olacak. Gizemfrit'i 3 yıl önce Ak-Kim satın aldı. 3 yılda başarılı büyüme ivmesi yakalandı. 2017'nin son günlerinde de Gizemfrit, seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldı.

Holdingimizin yurt dışındaki faaliyetleri her geçen gün artıyor. Gizemfrit satın almayla birlikte acri açığı kapatmada çok önemli rol oynayacak. Gizemfrit'in cirosu bu yatırımla birlikte yaklaşık 5 yıl içinde 85 milyon dolar civarında artacak. 2020 senelerinden sonra Gizemfrit'in cirosu yüzde 100 artarak 170 milyon dolarlara ulaşmasını bekliyoruz."

Dördüncü, satınalma bedeline ilişkin soruyu, "Satınalma bedelini anlaşma gereği söylemesem daha iyi. 2 haneli milyon avro diyebilirim. 10'dan 99'a kadar gider." şeklinde yanıtladı.

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Türk kimya devi İspanyol şirketi satın aldıTürk kimya devi İspanyol şirketi satın aldıAkkök Holding, Gizemfrit'in seramik sektörü için inkjet mürekkebi ve pigment üretimi gerçekleştiren İspanya'daki Megacolor şirketini satın aldı.
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