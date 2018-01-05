Ankara Gölbaşı’nda ‘Şehir Parkı projesi’ henüz yapım aşamasında olmasına rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor. Park içerisindeki kapalı otoparkın üzerine kurulan 1536 adet güneş paneli sayesinde 407 kw elektrik üretecek park, kendi enerjisini kendi üretecek. Şehir parkı bu özelliği ile bu alanda Türkiye’de bir ilk olma özelliği taşıyor. 117 dönümlük parkın tamamının elektiriğini üretecek olan güneş panelleri, Yıllık 100 bin dolarlık elektrik üretecek.

Duruay: “Şehir Parkı Başkentin en çevreci parkı olacak”

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, bizzat takip ettiği “güneş panelleri”ne ilişkin olarak: “ Şehir Park’ı projesinin en önemli yönlerinden birisi de, şüphesiz güneş panelleriyle kendi enerjisini kendini üretecek bir park olmasıdır. Güneş enerjisi, ekonomik, yenilenebilir, çevre dostu bir enerji olmasıyla gelecekte giderek yaygınlaşacak bir enerji türü olacaktır. Bizler de Gölbaşı Belediye’si olarak Türkiye’de bir ilk olan böyle bir projenin bize nasip olmasından mutluluk duyuyoruz. Gölbaşılı vatandaşlarımızın karşına başkentin en çevreci parkıyla çıkmanın onuru yaşıyoruz. Projede emeği geçen işçisinden, mühendisine tüm belediye personeli arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. ”dedi.