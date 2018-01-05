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Merkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması!

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası anketine göre 2018'in ilk çeyreğinde taşıt kredilerinde standartların gevşetilmesi ve bu kredi türüne talebin artması bekleniyor.
Merkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması!
Merkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması! Merkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması! Merkez Bankası'ndan önemli kredi açıklaması!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bankaların 2017 yılı son çeyreğine ilişkin değerlendirmeleri ile bu yılın ilk çeyreğine dair beklentilerini içeren Banka Kredileri Eğilim Anketi'ni yayımlandı.
 
Buna göre, 2018 ilk çeyreğinde, taşıt kredilerinde standartların gevşetilmesi, diğer kreditürlerinde ise aynı kalması bekleniyor.
 
Anketin ayrıntıları şu şekilde:
 
"Bankalar, işletmelere kullandırılan kredilere uygulanan standartları temelde aynı bırakmıştır. İşletme kredilerine uygulanan standartları gevşetici yönde etkileyen faktör bulunmazken, standartları sıkılaştırıcı yönde etkileyen tek faktör sermaye yeterliliği ile ilgili kısıtlar olmuştur. 2018 yılının ilk çeyreği için bankaların beklentisi, standartların temelde aynı kalacağı yönündedir.
 
Bireysel kredilere uygulanan standartların değişimi incelendiğinde, bankaların tüm kredi türlerine uygulanan standartları temelde aynı bıraktığı görülmektedir. Konut ve taşıt kredilerinde hiçbir faktörün standartları sıkılaştırıcı ya da gevşetici yönde etki etmediği görülürken, diğer bireysel kredilere uygulanan standartları gevşetici yönde etkileyen tek faktör diğer bankaların rekabeti olmuştur.
 
Gelecek çeyrek dönem için beklentiler, konut ve diğer bireysel kredilerde standartların temelde aynı kalacağı, taşıt kredilerinde ise gevşeyeceği yönündedir.
 
DÖVİZ CİNSİ KREDİ TALEBİNDE DÜŞÜŞ SÜRDÜ
 
2017 yılının son çeyreğinde kredi talepleri incelendiğinde;
 
İşletmelerin banka kredilerine olan talebi genel olarak artış göstermiştir. Bu çeyrekte, küçük-orta ölçekli işletmeler ile büyük işletmelere verilen kredi talepleri bir önceki çeyreğin aksine, artış göstermiştir. Ayrıca, kısa ve uzun vadeli kredi taleplerinde de artış kaydedilmiştir.
 
Bu dönemde, Türk Lirası kredi talebindeki artış bir önceki döneme göre güçlenirken, yabancıpara cinsinden açılan kredi talebindeki azalışın devam ettiği gözlenmiştir. Bireysel kredi türleri açısından incelendiğinde konut ile taşıt kredi taleplerinde azalış yaşanırken, diğer bireysel kreditalebindeki artış devam etmektedir.
 
TAŞIT KREDİSİNE İLGİNİN ARTMASI BEKLENİYOR
 
2018 ilk çeyreğinde, konut ile diğer bireysel kredi türlerinde talebin azalması beklenirken, taşıt kredi talebinde artış beklenmektedir.
 
İşletmelere verilen kredilerde, sabit yatırım ve diğer bankalardan alınan krediler talebi azaltıcı yönde etkileyen faktörler olurken, borcun yeniden yapılandırılması, banka dışı mali kesimden alınan krediler, borçlanmak için menkul kıymet ihracı, stok artırımı ve işletme sermayesi, satıcıların peşin alımlarda uyguladığı iskonto ve kolaylıklar, birleşmeler/satın almalar ve yeniden yapılanma ile iç finansman talebi artırıcı yönde etkileyen faktörler olmuştur.
 
Bireysel kredi türlerinden konut kredisi talebini etkileyen faktörlere bakıldığında; konut piyasasına ilişkin beklentiler, tüketici güveni, diğer bankalardan sağlanan krediler, bireysel tasarruflar, konut alımı dışındaki tüketim harcamaları ve diğer finansman kaynakları talebi azaltıcı yönde etkilerken, hiçbir faktör talebi artırıcı yönde etkilememiştir.
 
Taşıt kredilerinde diğer bankalardan sağlanan krediler, tüketici güveni, taşıt alımı dışındaki tüketim harcamaları, diğer finansman kaynakları, bireysel tasarruflar ve taşıt piyasasına ilişkin beklentiler talebi azaltıcı yönde etkilerken, krediler üzerindeki vergi ve benzeri yükler talebi artırıcı yönde etkilemiştir.
 
Diğer bireysel kredilerde ise bireysel tasarruflar ve dayanıklı tüketim mallarına yapılan harcamalar talebi artıran faktörler olurken, diğer bankalardan sağlanan krediler talebi azaltıcı yönde etkilemiştir"

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