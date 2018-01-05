İran'dan flaş çağrı! 'Kapatılınca fitne durdu...'

İran'ın önde gelen muhafazakar mollalarından Ayetullah Ahmed Hatemi, Tahran'ın kendi 'yerli ve milli' sosyal medya uygulamalarını geliştirmesi çağrısı yaptı.

Aynı zamanda İran Uzmanlar Meclisi üyesi olan Ayetullah Ahmed Hatemi, Tahran Cuma Namazı Hatibi sıfatıyla cemaate hitabında, rejimin internete erişimi engelleyip sosyal medyayı bloke etmesinin ardından protesto gösterilerinin durduğunu gündeme getirdi.

''Siber alan fitne ateşini körükledi. Siber alan kapatıldığında fitne durdu. İran, anahtarları ABD'nin elinde olan bir sosyal medya ağını destekleyemez'' diyen Hatemi, protestolarda İran bayrağını yakanların da ölüm cezasına çarptırılmasını talep etti.

'PERŞEMBE GECESİ YİNE EYLEM'

Öncesinde İran Devrim Muhafızları Komutanı Ali Caferi ve İran Ordusu Komutanı Abdülrahim Musavi de İran'da protestoların sona erdiğini savunmuştu. Ancak Amerikan haber ajansı AP, Tahran'da perşembe gecesi dini lider Ayetullah Ali Hamaney'e karşı sloganların atıldığı bir protestonun görüntülerine ulaştığını duyurdu. 28 Aralık'ta başlayan protestolar ve takip eden çatışmalarda bugüne dek en az 21 kişi öldü.

'ABD-İSRAİL-SUUDİ KOMPLOSU'

İran Başsavcısı Cafer Müntazeri de protestoların 'baş tasarımcılarının' ABD, İsrail ve Suudi Arabistan olduğuna dair bir açıklama yaptı. Kum'da yaptığı konuşmada, son olayların harekat odasının ayrıntılarını paylaştığından söz eden Hüccetül-islam Müntazeri, bunun 4 yıl öncesinden İran'da olaylar çıkarmayı planlayan Amerika-Siyonist-Suudi üçgeninin projesi olduğunu söyledi.

'ESAS PLANLAYICI AYETULLAH MIKE'

'Sonuç Verici Yakınsama Doktrini' isimli projenin esas planlayıcısının CIA’nin eski Terörle Mücadele Sorumlusu Michael D'Andrea olduğunu aktaran İran Başsavcısı, elde edilen bilgilere göre, bu düşünce odasının geçen senelerde geniş çaplı araştırmalar yapmasının ardından, 'pahalığa hayır', 'faturalara hayır' ve 'emekliler ve mağdurlar hareketi' adları altında protesto hareketleri başlattığını iddia etti.

'MÜSLÜMAN AJAN'

6 ay önce Trump yönetiminin inisiyatifiyle CIA tarafından İran masasının başına getirilen Michael D'Andrea 'cenazeci', 'karanlıklar prensi' ve 'Ayetullah Mike' gibi lakaplarıyla tanınıyor. 90'larda Mauritiuslu Müslüman bir kadınla evlenip İslamiyeti seçtiği söylenen 'Ayetullah Mike'ın yeni görevi ortaya çıktığında Amerikan basını "İran karışacak" manşetleri atmıştı.