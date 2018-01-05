Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Elysee Sarayı’nda karşıladı.
İlerleyen saatlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan Fransız iş dünyası temsilcileriyle de görüşecek. İki liderin görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenlemeleri bekleniyor.
06 Ocak 2018 Cumartesi18 R.Ahir 1439
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Erdoğan Elysee Sarayı’nda
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi temaslar için gittiği Paris’te Fransız mevkidaşı Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşecek. Emmanuel Macron ikili görüşme öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Elysee Sarayı’nda karşıladı.
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