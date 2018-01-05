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Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafı

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Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile ikili görüşmelerde bulunmak üzere Paris'te.
Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafı Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafı Fransızlar'dan tarihi Türkiye itirafı

Ziyaret öncesi Türkiye'deki gelişmeler ve Ankara'nın Avrupa Birliği (AB) ile ilişkilerine Fransa basınında geniş yer verildi. Gazeteler, Türkiye'nin amacının AB ile bir süredir durgunlaşan ilişkileri canlandırmak olduğunu yazdı.

Fransa'da yayımlanan saygın Le Figaro gazetesinin ziyaret ile ilgili haberinin başlığı "Erdoğan Paris'te AB'ye el uzatıyor".

Sciences-Po Sosyal Bilimler Enstitüsü'nden Jana Jabbour, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyareti hakkında şu yorumu yaptı:

YENİ BİR DÖNEM

"Bu ziyaret, darbe girişimi ve (Cumhurbaşkanı'nın yetkilerini genişleten) anayasa referandumundan sonra duraksayan Avrupa'yla ilişkileri canlandırmayı amaçlıyor. Irak, Suriye ve (İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Türk bankacının suçlu bulunmasıyla) ABD ile ilişkilerin zora girdiği bir dönemde, Erdoğan için bu ziyaret AB üyeliği sürecine yeni bir momentum kazandırmak için bir fırsat."

AVRUPA'YA DÖNÜŞ

Gazeteye konuşan Ekonomist Gül Günver Turan da Türkiye ile Almanya arasında yaşanan gerilime dikkat çekip Fransa ziyaretinin önemine ilişkin şunları söyledi:

"(Erdoğan) Almanya kapısını kapandığını biliyor. Avrupa'ya dönüş imkânı sağlaması umuduyla Fransa üzerinden Cumhurbaşkanı Macron ile kurulacak diyalogdan faydalanmak istiyor."

Le Figaro, ziyarette ekonomik ilişkilerin de gündemin önemli başlıklar arasında olacağını yazdı:

"Türkiye'nin istatistikilerine göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi 12 milyar dolardan fazla. Türkiye, İtalya ve Fransa ile Hava Savunma Sistemi Eurosam'ın satışı için görüşme halinde."

"TÜRKİYE'NİN YERİ ASLA DOLDURULAMAZ"

Fransa açısından ise Macron'un Türkiye ile ilişkilere "pragmatik yaklaştığı" yorumları yapılıyor. Janna Jabbour da bu görüşte:

"Emmanuel Macron, Türkiye'yi terörle mücadelede ve göç krizine karşı önemli bir ortak olarak görüyor. Dolayısıyla yeni bir diyaloga girmekte ve Türkiye ile ortak çıkarlar temelinde yeni bir ilişki inşa etmekte bir sorun yok."

Le Figaro gazetesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yazdığı bir makale de var.

"Türkiye ve Fransa: Uzun soluklu dostluk" başlıklı makalenin bir kısmı şöyle:

"Türk-Fransız dostluğu 16. yüzyılda Fransa Kralı'nın Sultan Süleyman'a yazdığı mektupla başladı ve sağlam temellerde ilerledi. Yarım yüzyıl önce Fransa'ya yerleşen Türk komünitesi iki ülkeyi birleştiren bu derin dostluğu sağlamlaştırdı."

"Şimdi Fransa'da yaşayan Türklerin sayısı 700 bini aşıyor ve çoğunun Fransa vatandaşlığı var. Fransız toplumuna mükemmel bir şekilde entegre olmalarından, yasalara uymaları ve eğitim, iş yaşamında başarılı olmalarından gurur duyuyoruz."

"Fransa'nın darbe girişiminden hemen sonra Türkiye'ye verdiği desteği hiç unutmadık.

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