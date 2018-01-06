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İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti!

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İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti!
İstanbul'da kadınları evlerine kadar takip ederek gece yarısından sonra içeri girerek tecavüz eden bir kişi polis tarafından yakalandı.
İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti! İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti! İstanbul'da seri tecavüzcü dehşeti!

İstanbul'da yılbaşı gecesi hırsızlık için evine girdiği bir kadına tecavüz eden sapık, polis tarafından yakalandı. Sapığın hırsızlık için girdiği evlerde 1 yıl içerisinde 3 kadına daha tecavüz ettiği ortaya çıktı.

ÖNCE EVİNİ SOYDU SONRA TECAVÜZ ETTİ

İstanbul Beşiktaş da geçtiğimiz yılbaşı gecesi evinin penceresini kapatmayı unutan bir kadının mutfak camından giren hırsız, evdeki değerli eşyaları tek tek toplayıp yanında getirdiği çuvala koyduktan sonra evde tek başına kalan kadının odasına yöneldi. Bıçağını çıkararak yatağında uyuyan kadına yaklaşan saldırgan "Sesini çıkartırsan öldürürüm" diyerek kadına tecavüz etti. Saldırgan, yanına aldığı değerli eşyalarla kaçarken, dehşeti yaşayan kadın, sabah saatlerinde Emniyet'e giderek suç duyurusunda bulundu.

ÖZEL EKİP KURULDU

Savcılık talimatıyla harekete geçen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü olayla ilgili soruşturma başlattı. Konuyla ilgili özel bir ekip kuran Gasp Büro Amirliği ekipleri evdeki incelemelerin ardından, çevredeki kamera görüntülerini topladı. Olayın yaşandığı saatte sokakta bir kişinin görüntüsüne ulaşıldı. Şüphelinin Duran E. isimli bir sabıkalı olduğu öğrenildi.

AİLESİNiN YANINDA YAKALANDI

Bakırköy’de ailesiyle yaşadığı belirlenen Duran E., Gasp Büro Amirliğinin düzenlediği operasyonla önceki gün eşinin ve ailesinin yanında  yakalanıp gözaltına alındı. Evde yapılan aramada, Sarıyer’deki soygun ve tecavüzü gerçekleştirdiği evden aldığı altınlar ile olayda kullandığı bıçak ele geçirildi. Tecavüze uğrayan kadın, Emniyet'e giderek Duran E’yi teşhis etti.

DAHA ÖNCE DE 3 KADINA TECAVÜZ

Yapılan DNA ve kamera incelemelerinde  Duran E’nin 12 Ocak 2016 günü Beşiktaş’ta, 11 Temmuz 2017  Bakırköy’de ve 19 Ekim 2017 günü yine Sarıyer’de hırsızlık için girdiği evlerde 3 kadına daha tecavüz ettiği belirlendi. Bu kadınlar da emniyete giderek Duran E’yi teşhis etti. 

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