Dolar fena çakıldı! Son 2 ayın en düşük seviyesi

Dolar fiyatları ABD'den gelen tarım dışı istihdam kaynaklı son dakika haberlerinin etkisiyle 3.75 liranın altına inerek 3.7313 liraya dek geriledi.

Dolar fiyatları dün kademe kademe inerek 3.78 TL'den 3.75 düzeyine dek çekilmesinin ardından bugün açıklanan son dakika ABD tarım dışı istihdam verisinin beklentinin altında kalmasıyla yüzde 0.37'lik bir düşüşle saat 16:30 sularında 3.7313 TL'ye dek indi.

Dolar fiyatları böylelikle 25 Ekim'den bu yana TL karşısında en düşük seviyesini görmüş oldu.

Dolar/TL, Türkiye'ye özgü devam eden risklere karşın, küresel piyasalardaki iyimserliğin etkisiyle Ekim sonundan beri en düşük seviyelerdeki aşağı yönlü seyrine haftanın son işlem gününde de devam etti.

ABD'de Aralık'ta tarım dışı istihdam 190 bin olan beklentilere karşın, 148 bin arttı ve işsizlik oranı beklendiği gibi yüzde 4.1 düzeyinde kalmıştı.

3.73 altını zorlayan dolar, saat 19:00'da 3.7371 liradan işlem görüyor. Bu gelişmeler üzerine euro da küresel piyasalarda 1.2080 dolara kadar çıkarken, dolar karşısında güçlenen euro parite etkisiyle 4.50 - 4.51 lira aralığından 4.4985 TL'ye geriledi.