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Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı

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Çevre Mühendisleri Odası, Türkiye’de hava kirliliğinin krize dönüştüğünü açıkladı. 81 ilden sadece 6 ilin havası temiz çıktı.
Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı
Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı

Çevre ve Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, 2017 yılı Hava Kirliliği Raporunu açıkladı. Bozoğlu, “Partikül madde ve kükürt dioksit açısından sadece altı ilimizin havası standartlara uygun. En kirli illerimizin başında ise  İstanbul, Ankara, Adana, Amasya ve Manisa geliyor. Türkiye’de hava kirliliği problemi krize dönüşmüş durumda. Valilik ve belediyeler acil önlem almalı” dedi.

YAŞAMI TEHDİT EDİYOR

Bozoğlu, Türkiye’nin havasının gittikçe kirlenerek yaşamı tehdit ettiğine dikkat çekti. Bozoğlu, kirli havanın solunum enfeksiyonu, kanser, erken bebek ölümleri, sakat doğumlar ve kitlesel ölümlere neden olduğunu anımsattı. 

DSÖ PARAMETRELERİNE GÖRE

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) hava kirliliğini ölçmek için kullandığı PM10 parametresine göre ölçümleri düzenli yapılan ve 35 günden fazla PM10 DSÖ sınır değerini aşarak kirli kabul edilen iller ise şunlar: İstanbul, Ankara, Adana, Amasya, Manisa, Bursa, Denizli, Niğde, Tekirdağ, Hatay, Yalova, Sivas, Kahramanmaraş, Kütayha, Sakarya, Kırklareli, İçel ve Samsun. 

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EN KİRLİSİ HASTANE BÖLGESİ 

Baran Bozoğlu, üç büyük kentte havası en kirli yerleri sıraladı ve  bunların nedenlerini şöyle açıkladı: Ankara’nın en kirli yeri hastane bölgesi olan Sıhhiye. Yurttaşlar, sağlık hizmeti almaya, şifa bulmaya gittikleri yerde aslında zehirleniyor. Ankara’daki hava kirliliğinin trafik ve ısınma kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunda kalitesiz kömür kullanımının etkisi büyük. Kayaş’ta da yüksek tonajlı araçlardan kaynaklı kirlilik yaşanıyor. Keçiören’de ise kirlilik her geçen gün artarak devam ediyor.

BAŞKENT’TE TEMİZ YER YOK

Başkentin kirli olmayan bölgesi ise bulunmuyor. Bunun temel kaynağının Ankara’nın ulaşım politikası olduğu, yani trafik kaynaklı olduğunu görüyoruz. Başkentteki diğer sorun ise kalitesiz kömür kullanımı.

İSTANBUL’DA EN TEMİZ ŞİLE

İstanbul’da sınır değerlerin tüm istasyonlarda yoğun biçimde aşıldığını görüyoruz. İstanbul’un en yüksek nüfusa sahip olan ilçesi Esenyurt, en yüksek hava kirliliğinin de olduğu yer. Yılın 248 günü burada vatandaş kirli hava soluyor. Yine Şirinevler, Aksaray, Başakşehir ve Göztepe havası en kirli yerlerin başında geliyor. İstanbul’un havası en temiz ilçesi ise Şile. 

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