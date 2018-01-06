İnşaata giren gençler baygın bulundu!

Karaman’da girdikleri bir inşaatta uyuşturucu alana iki kişi baygın halde bulundu.

Girdikleri inşaatta uyuşturucu alan iki kişi baygın halde bulundu

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Yeni Mahalle Mut Caddesi üzerinde yapımı devam eden 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, inşaat halindeki binanın birinci katında tuvalete giren H.İ.S (22) ile M.S (19), isimli şahıslar iddiaya göre, esrar içtikten sonra uyuşturucu hap aldı.

Bir süre sonra aldıkları uyuşturucunun etkisini göstermesi üzerine H.İ.S., kendinden geçerek inşaat içinde yere yığılarak bayıldı. Arkadaşının bayıldığını gören M.S., cep telefonu ile sağlık ekibinden yardım istedi.

Sağlık ekibi de durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi baygın halde yerde yatan H.İ.S ile arkadaşı M.S.’yi alarak KaramanDevlet Hastanesine götürdü.

Şahısların bulundukları yerde esrar ile uyuşturucu hap bulan ekipleri, binaya olay yeri inceleme ekibi çağırdı. Olay yeri inceleme ekibi şahısların uyuşturucu aldıkları tuvalette bir miktar esrar ile hap buldu.

Bu arada, hastaneye kaldırılan şahıslardan H.İ.S.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.