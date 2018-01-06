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Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar

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Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar
6 aylık zamları belli olan emekliler için şimdi de ek ödeme (vergi iadesi) hesaplanıyor. Yüzde 5.69’luk zam çıplak maaşa yapılıyor buna yüzde 4 ek ödeme ekleniyor.
Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar Emekliye yüzde 4 ek ödeme! İşte zamlı maaşlar

Aralık enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte yaklaşık 15 milyon emekli ve memurun 2108 Ocak-Temmuz 6 aylık maaşları da belli oldu. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 5.69 zam alırken, memurlar ve memur emeklileri de yüzde 1.69 enflasyon farkı ve bunun üzerine de eklenen yüzde 4'lük toplu sözleşme zamlarını alacak.

VERGİ İADESİ EKLENİYOR

Emeklilerin taban maaşlarına eklenen yüzde 5.69'luk zammın haricinde ayrıca yüzde 4 ek ödeme veriliyor. Maaşa gelen zamla birlikte ek ödemelerde de artış meydana geldi. Böylece emeklinin eline geçecek toplam miktarlarda yeniden artmış olacak. Örneğin aralık itibarıyla 2 bin lira taban maaşı olan bir emekli 80 lira ek ödeme alıyordu. Böylece bu emeklimizin banka hesabına yatırılan para 2.080 lirayı buluyordu. Bu emeklimizin çıplak maaşı yüzde 5.69 zamla birlikte 2.113 lira 80 kuruş olacak. Yüzde 4 ek ödemesi ise 84 lira 55 kuruşa çıkacak. Böylece bankaya yatacak para 2.080 liradan 2.203,35 liraya çıkacak. Taban maaş ve ek ödeme miktarları e-devletten kolayca görülebiliyor.

NE ZAMAN YATIRILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerinin hesaplarına yatırılacak.

NASIL HESAPLANIYOR?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı TÜFE'deki 6 aylık değişim kadar oluyor. Yılın ilk yarısındaki ile aralık endeksi arasındaki değişim yüzde 5.69. Bu oran SSK ve Bağ- Kur emeklilerine zam olarak verilecek. Emeklilerin çıplak maaşına ayrıca yüzde 4 ek ödeme ekleniyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme gereği yüzde 4 zam alacak. 6 aylık enflasyon Temmuz 2017'de aldıkları zamdan yüksek çıktığı için aradaki fark da ödenecek. Maaşlarına önce yüzde 1.69'luk artış yapılıyor. Çıkan rakama yüzde 4 zam ekleniyor.

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SABAH

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