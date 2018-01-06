06 Ocak 2018 Cumartesi19 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:36Akşam 17:57Yatsı 19:23
    • 15°C Adana
    • 9°C Adıyaman
    • 3°C Afyon
    • 2°C Ağrı
    • 9°C Amasya
    • 4°C Ankara
    • 16°C Antalya
    • 9°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 1°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,478 -0.50
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş..

»
Geçen hafta teslim olarak FETÖ’cü olduğunu açıklayan eski yüzbaşı Akın’ın, teslim olmadan önce Ankara’da imamıyla görüştüğü ortaya çıktı.
‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş..
‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş.. ‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş.. ‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş..

15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında FETÖ’cü TSK mensuplarına karşı koyup vurulduğu gerekçesiyle “kahraman” olarak anılan ancak geçen hafta polise teslim olarak “FETÖ’cü” olduğunu açıklayan Yüzbaşı Burak Akın, dün adliyeye çıkarıldı.

Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Salih Zeki Çolak’ın koruma ekibinin başı olan Akın’ın, yıllarca kendisini gizleyip TSK içinde kendisine yer bulduğu görülüyor. 

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, dönemin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi ve Genelkurmay İkinci Başkanı Orgeneral Yaşar Güler’in yanı sıra darbe girişimi bilgisinin geldiği 15 Temmuz günü kendisine bağlı Kara Havacılık Okulu’nda denetleme yapan ancak darbe havasını tespit edemeyen Çolak’ın yanıbaşında FETÖ’cü subayın çıkması dikkat çekici. 

14 yaşında tanıştı

Akın’ın teslim olmasıyla birlikte başlayan soruşturmada önemli bilgilere ulaşıldı. 

Savcılık kaynaklarından aldığım bilgiye göre, Akın, 14 yaşından itibaren Gülen cemaatinin içinde. Ortaokul yıllarında tanıştığı cemaatle ilişkisini TSK’ya girdikten sonra da devam ettiriyor. Ta ki 15 Temmuz’daki darbe girişimine kadar.
Akın ifadesinde ise darbe girişiminden sonra FETÖ’den uzaklaştığını açıkladı. 

Akın, ifadesinde ortaokul yıllarından itibaren kendisinin bağlı olduğu tüm FETÖ imamlarını tek tek anlattı. İfadesine göre; Akın, 5 ayrı imamla bağlantılı olarak cemaat faaliyetlerinde yeraldı. 

Darbe girişiminde FETÖ’cü TSK mensuplarının ateşiyle yaralanan Akın’ın çok küçük bir hücre içinde faaliyet gösterdiği anlaşıldı. Akın, bulunduğu FETÖ hücresinde tanıdığı 6 TSK mensubu subayın adını da açıkladı ifadesinde. Bu 6 subaydan 4’nün daha önce FETÖ’den adli işlem gördüğü belirlendi. 

Ancak, diğer ikisi ise ilk kez FETÖ dosyalarında tanındı. Akın’ın mahrem imamlarla irtibat kuran TSK mensuplarının isimlerinin yer aldığı “kontör-büfe” dosyasında adının geçmesine karşın, diğer iki subayın kontör-büfe dosyalarında da isimlerinin bulunmadığı ortaya çıktı. Haklarında FETÖ’yle herhangi bir bağlarının olduğu şimdiye kadar belirlenemeyen iki subayın varlığı deşifre edildi. İki subayın “kripto FETÖ’cü” olma olasılığı var. 

İki subay, bulundukları askeri birliklerden gözaltına alındı, sorguları halen devam ediyor. 

Bordo bereli olarak yetişti

Sorgu sırasında önemli bir bilgi daha ortaya çıktı. Aynı zamanda Özel Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde bordo bereli olarak yetişen Akın’ın, teslim olmadan iki hafta önce, bağlı olduğu mahrem imamıyla “örgütsel görüşme” yaptığı da tespit edildi. Ankara’da bir pastanedeki görüşmeden sonra Akın’ın emniyete gelerek teslim olduğu belirtiliyor. 

Ayrıca, kontör-büfe operasyonlarıyla TSK mensuplarına yönelik başlatılan operasyonlarda gözaltına alınacağını düşünen Akın’ın evindeki dijital cihazlardan kurtulmaya çalıştığı görüldü. Akın’ın dijital verilerin olabileceği değerlendirilen söz konusu cihazları polis tarafından bulunarak el konuldu.

‘Örgüt baskısı’ demişti

15 Temmuz kahramanı Yüzbaşı Akın’ın, FETÖ’cü çıkması devlet için sürpriz oldu kuşkusuz. Darbe girişimi dosyasında mağdur olarak yer alan Akın, kendi dosyasında sanık olacak. Daha önce FETÖ ile bağı görülmeyen Akın’ın bu konumu, önceki süreçlerde adı “mağdur/bilgi sahibi” olarak geçen TSK mensuplarının üzerinde daha dikkatli araştırma yapılmasını zorunlu hale gerektirecek. 

Teslim olmasının ardından ilk bilgilerde, Akın’ın “örgüt baskısı altında olduğunu, bu baskıya dayanamadığı” için polise gelip teslim olduğu kamuoyuna yansımıştı. 

Buna karşın, soruşturma sonrasında görülüyor ki, Akın’a yönelik herhangi bir örgüt baskısı yok. Ama, Akın gözaltına alınacağını düşünerek kendisi teslim olmayı tercih etti. 

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Acemi asker canlı bomba iddiasıyla tutuklandıAcemi asker canlı bomba iddiasıyla tutuklandıManisa 1’inciPiyade Eğitim Tugay Komutanlığı’na bağlı Arif Seyhun Kışlası’na 1ay önce katılan, ismi açıklanmayan bir askerin DEAŞ üyesi olduğu anlaşıldı.
Teröristlerin hain pususu böyle imha edildiTeröristlerin hain pususu böyle imha edildiDiyarbakır'ın Lice ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, 260 kilogram amonyum nitrat ve alüminyum tozu karışımıyla hazırlanarak karayolu kenarı ve araziye tuzaklanan 3 el yapımı patlayıcı düzeneği imha edildi.
Evinin altında 25 metre tünel kazdı!Evinin altında 25 metre tünel kazdı!Adana’da evinin altında define arayan Erman B., 4 arkadaşıyla birlikte 25 metre uzunluğunda 3.5 metre derinliğinde ve 1 metre çapında tünel kazdı. Olay, ihbar üzerine ortaya çıktı.
Görevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkürGörevden alınan başkandan Erdoğan'a teşekkürGörevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, ailesinin yurt dışına çıkmasıyla ilgili problemin çözüldüğünü söyleyip Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.
İstanbul merkezli 9 ilde dev operasyon!İstanbul merkezli 9 ilde dev operasyon!Gelen son dakika haberine göre, İstanbul merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu başlatıldı.
Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı!Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Amasya, Tokat ve Artvin ile sabah ilk saatlerde Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
  • Provokatör muhabir bakın kim çıktı!06 Ocak 2018 Cumartesi 10:25
  • ‘Örgüt baskısı’ demişti! Teslim olmadan imamıyla görüşmüş..06 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
  • Fatih Portakal MHP'lileri kızdırdı!06 Ocak 2018 Cumartesi 10:00
  • 40 saat elektrikleri kesilince yol kapattılar!06 Ocak 2018 Cumartesi 09:50
  • Bilinmeyen röportajı: Tuvaletlerde abdest alırdım06 Ocak 2018 Cumartesi 09:30
  • Zehir soluyoruz...sadece 6 ilin havası temiz çıktı06 Ocak 2018 Cumartesi 09:20
  • İnşaata giren gençler baygın bulundu!06 Ocak 2018 Cumartesi 09:10
  • Uyuşturucuya karşı 'Manne'06 Ocak 2018 Cumartesi 09:00
  • Tarihi değiştirecek keşif!06 Ocak 2018 Cumartesi 08:52
  • Jandarma komutanı itirafçı oldu06 Ocak 2018 Cumartesi 08:47
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri