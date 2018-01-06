Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile düzenlediği basın toplantısında ayar çektiği provokatör muhabir bakın kim çıktı.

‘Türkiye’nin DEAŞ’a silah gönderdiği’ iftirasını atarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a soru soran Fransız Canal Plus televizyonunun provokatör muhabiri Laurent Richard'ın, azılı firari FETÖ’cülerle takipleştiği ve firari terörist Can Dündar'ın 'MİT TIR'ları' haberini başka ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısının ardından soru cevap bölümüne geçildi.

PROVOKATÖR MUHABİR FETÖ TETİKÇİSİ ÇIKTI

Fransız kanalının bir muhabiri 'Türkiye'nin DEAŞ'a silah gönderdiğini ve MİT TIR'larının yakalandığını' öne sürerek FETÖ ağzıyla Türkiye'ye iftira attı.



Soruyu soran muhabirin ise Fransız Canal Plus televizyonunun Laurent Richard olduğu ortaya çıktı. Richard bir gazeteci gibi değil adeta FETö tetikçisi gibi davrandığı anlaşıldı. Cumhuriyet Gazetesi'nde firari terörist Can Dündar'ın MİT TIR'ları haberini baz alan Richard, Türkiye'yi yalan ve iftiralarla algı operasyonuna alet etmek için 'Türkiye'nin DEAŞ'e yardım ediyor' yalanını geçtiğimiz yıllarda diğer ülkelerin liderlerine de sorduğu ortaya çıktı.

AZILI FETÖ'CÜLERİN ARKADAŞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'MİT TIR'ları" ile ilgili soruyu soran Richard, firari azılı teröristlerle sosyal medya hesabı Twitter'da takipleşiyor. Richard'ın, azılı FETÖ'cüler, Can Dündar, Ahmet Sefa Yayla ve Mahir Zeynalov'un arkadaşı olduğu ve twitter'dan takip ettiği ortaya çıktı.