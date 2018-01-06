İstanbul kart alım şartları neler, kullanıldığı yerler ve Akbil başvuru belgeleri neler?

İstanbul’da yaşayanlar için neredeyse her ulaşım aracında kullanılabilen İstanbulkart, eski adıyla akbil başvurusu nereden yapılır, İstanbulkart nereden alınır? İstanbul kartın kullanıldığı yerler nelerdir? İndirimli kartlar nasıl alınır?

İstanbul’da yaşayanlar için neredeyse her ulaşım aracında kullanılabilen İstanbulkart, eski adıyla akbil başvurusu nereden yapılır, İstanbulkart nereden alınır? İstanbul kartın kullanıldığı yerler nelerdir? İndirimli kartlar nasıl alınır? Detaylar haberimizin içeriğinde…

İstanbul’da yaşayanlar veya İstanbul'a gezmeye gelenler bu kartı yakından tanır. Her zaman yanlarında taşıdıkları kart, bir kurtarıcı gibidir. Bu kart sayesinde İstanbul’un bir ucundan diğer ucuna İETT bünyesinde çalışan toplu taşıma araçlarıyla seyahat edebilirsiniz. İstanbulkart veya İndirimli Kartlardan birine sahip olmak için neler gerekir, nerelerden alınır ve nerelerde kullanılır? Başkasının kartını kullanmanın cezası nedir? Tüm merak edilenler haberimizin içeriğinde...

İSTANBULKART NEDİR?

İstanbul’da ‘yolculuğunuzun bileti’ olan ‘İstanbulkart’ ile sizin elektronik para sisteminin içerdiği her noktada kolay, hızlı ve güvenli bir şekilde ödeme yapma imkanına sahip olmanız hedeflenmiştir. Kartın temassız çalışma özelliği vardır. Bu özellik, uygun şekilde yerleştirildiğinde kartın cüzdandan çıkartmadan da kullanılmasına olanak sağlar.

İSTANBULKART’I NASIL TEMİN EDEBİLİRİM?

İstanbulkart’larınız sizi İstanbul’un iki bin yedi yüz noktada yer alan özel temsilcilerde, İETT gişelerinde ve biletmatiklerde, yani insansız dolum makinelerinde bekliyor. Bunun yanında indirimli kart, mavi kart, 65 yaş üzeri kart almanın en kolay ve en zahmetsiz yolu İETT’nin kendi sitesi üzerinden T.C. kimlik numaranızla üye olup, online başvuru yapabilirsiniz. Yapılan başvuru sonucunda (2) iş günü içerisinde PTT kargo ile kapınıza kadar geliyor.İstanbulkart’lara istenildiği miktarda bakiye dolumu, insanlı dolum cihazlarından, yani AKDOM/POS cihazı bulunan temsilcilerden ya da herhangi bir biletmatikten yapılabilir.

İSTANBULKART’IN KULLANILDIĞI YERLER

6.000 otobüs, 81 metro istasyonu (1.273 noktada), 43 metrobüs istasyonu (594 noktada), 66 deniz taşımacılığı istasyonu (332 noktada), 3 teleferik istasyonu (7 noktada), 52 tramvay istasyonu (382 noktada), 136 şehir tuvaleti (500 noktada) olmak üzere toplam 9.088 noktada, 26 üye iş yerinde elektronik para kartı olarak kullanılmaktadır.

RAYLI SİSTEM İŞLETMELERİ

TCDD

METRO İSTANBUL A.Ş.

DENİZ ULAŞIMI İŞLETMELERİ

İDO A.Ş.

TURYOL S.S.TURİZM&YOLCU DENİZ TAŞIYICILAR KOOP.

DENTUR AVRASYA-AVRASYA DENİZ TAŞ.TUR.HİZ.İNŞ.SAN.TİC.A.Ş.

S.S. MAVİ MARMARA DEN. YOL TURZ. MOT. TAŞIY.KOOP.

İBB TOPLU ULAŞIM HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ (ŞEHİR HATLARI)

OTOBÜS İŞLETMELERİ

İETT

OTOBÜS A.Ş.

ÖZULAŞ TOPLU TAŞIMA. VE TİC. A.Ş.

ÖZTAŞ ULAŞIM İNŞ. PETROL TURİZM SAN.TİC.A.Ş.

KENTİÇİ İSTANBUL KATLI ÖZEL HALK OTOBÜSLERİ TAŞIMA HİZMETLERİ A.Ş.

İSTANBUL HALK ULAŞIM SAN.TİC. A.Ş.

YENİ İSTANBUL HALK OTOBÜSLERİ A.Ş.

İSTANBUL ÇİFT KATLI ÖZEL HALK OTOB.YARD.VE DAY. DERN.İKT.İŞL.

MAVİ MARMARA ULAŞ.TUR.PETR.OTOMOTİV A.Ş.

ÖZEL OTOBÜS İŞLETMECİLERİ

ALİ ÖZACAR

DURSUN VELİOĞLU

KASIM KURNAZ VE ORTAĞI FEZİYE ŞAHİN

MEHMET ŞİRİN VARIŞLI

NECMİ ÇATALKAYA

ÖZGÜN OTOMOTİV TURİZM VE TAŞIMACILIK LTD.ŞTİ.

REMZİYE DEMİREL

ÇINAR TAŞ PET. İNŞ. GIDA DAN. TİC. LTD.ŞTİ.

GÜNAYDIN ÇİMEN ADİ ORTAKLIĞI

İSPARK A.Ş. (otoparklarda)

SAĞLIK A.Ş. (tuvaletlerde)

MAVİ KART

Aylık olarak tek seferde ödeme yapılarak belirli sayıda geçiş hakkı kullanılabilen istanbulkarttır. Aylık yüklemenin yanı sıra normal dolum yapılarak, yani istenilen miktarda yükleme yapılarak da kullanılabilen kişisel karttır.

MAVİ KART NEREDEN ALINIR?

Mavi Kart almak için nüfus cüzdanı (Ehliyet ya da Pasaport da olabilir) ve 1 adet güncel, yani son 6 ay içerisinde çekilmiş vesikalık fotoğraf ile beraber gitmeniz gereken yer; size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi. Buraya giderek başvuru yapabilirsiniz. Başvuru merkezlerinin adresi için buraya tıklayabilirsiniz. Ya da online başvuru yapmak için burayatıklayabilirsiniz. Birinci dereceden akrabaların da kart sahibi yerine başvuruda bulunabildiği Mavi kart ücreti, ilk defa alanlar için 10 TL’dir.

İNDİRİMLİ KARTLAR

Toplu ulaşımdaki indirimli tarifeyi kullanma hakkı olan kişilere verilen ve indirimli kart olarak geçen kartlar şunlardır:

Öğrenci Kartı

Öğretmen Kartı

60 Yaş İndirimli Kart

Öğrenci Kartı Nasıl Alınır?

- İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin, nüfus cüzdanı ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafıyla beraber en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne başvuruda bulunmalarının ardından kart adreslerine gönderilir. İnternet üzerinden de başvuru yapılabilir. Öncelikle buraya tıklayarak üye olunması gerekiyor. Bunu birazdan detaylıca anlatacağız.

- Açık lise öğrencilerinin öğrenci kartı alması için gereken şey ise Gün/Ay/Yıl olarak 20 yaşından gün almamış olmalarıdır. Açık lise öğrencilerinin başvuruda bulunabilmek için iki belgeye ihtiyacı var: Son bir ay içinde alınan öğrenci belgesi ve SGK’dan alınan çalışmadığına dair belge.

- Kur-an Kursu öğrencileri sadece kurumlarının yapacağı Kurumsal Başvuru ile kart sahibi olabilir.

- Üniversite öğrencilerinin ihtiyacı olan belgeler: Son bir ay içinde alınan öğrenci belgesi ya da e-Devlet üzerinden alınan öğrenci belgesi (veya okulun verdiği öğrenci kimlik kartı) ile beraber nüfus cüzdanı ve 1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf.

Unutmayın, size en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezine gitmek yerine kart başvurusunu internet üzerinden online olarak da yapabilirsiniz. Bunu yaptığınıza kartınız adresinize gönderilecektir.

ÖĞRETMEN KART NASIL ALINIR?

Size en yakın başvuru merkezine giderken yanınızda olması gereken belgeler:

Kadro durumunuzu gösteren, son bir ay içinde alınan, tarihli, imzalı ve mühürlü kurum üst yazısı

Nüfus cüzdanı

1 adet son 6 ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğraf

Öğretmen kartına sahip olmak için başvuruyu online olarak internet üzerinden de yapabilirsiniz, bu durumda kart adresinize gönderilecektir.

60 YAŞ İNDİRİMLİ KART NASIL ALINIR?

60 yaş indirimli karta sahip olmak için 60 yaşınızı Gün/Ay/Yıl şeklinde doldurmanız gerekiyor. Bu koşulu sağlıyorsanız yapmanız gereken nüfus cüzdanınız ve 1 adet vesikalık fotoğrafınızla beraber en yakın İstanbulkart Başvuru Merkezi’ne giderek başvuruda bulunmak. Ayrıca başvurunuzu başvuru merkezine gitmeden internet üzerinden de yapabilirsiniz. Kartınız adresinize gönderilecektir.

ÜCRETSİZ KARTLAR

65 Yaş Kartı

Belediye Zabıta Kartı

Harcırah Kartı

Engelli Kartı

Gazi Kartı

Gazi Ailesi Kartı

EHS Kartı

Sarı Basın Kartı

Şehit Eşleri ve Ailesi Kartı

TÜİK Kartı

Milli Sporcu Kartı

PTT Kartı

Vazife Malülü Kartı

Vazife Malülü Eşi Kartı

BAŞKASINA AİT İNDİRİMLİ KART KULLAN KİŞİLERE CEZA KAPIDA

İETT'nin, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullanan kişilerle mücadelesi devam ediyor. Bu kapsamda Genel Müdürlük bünyesinde, önceki denetimlere ek olarak ekim ayında da özel bir ekip oluşturuldu. Ekiptekiler, başkasına ait indirimli ya da ücretsiz İstanbulkart kullananları kontrol ederek, usulsüzlüğün önüne geçmeye çalışıyor.

Sıkı denetimler sonucu usulsüz şekilde kullanıldığı tespit edilen ve el konulan kart sayısında önemli artış kaydedildi. Kontroller sonucu geçen yıl 25 binin üzerinde kişinin kartına el konuldu.

CEZAYI KART SAHİBİ ÖDÜYOR

Kartını başkasına kullandıran öğrenciye ilk seferinde bir aylık abonman ücreti tutarındaki 85, öğretmen ve yaşlılara ise 125 lira para cezası kesiliyor. Mavi kart, 65 yaş kart ve benzer kategorideki kartlar için ise 205 lira ceza uygulanıyor. İkinci kez kartı başkasına kullandırdığı belirlenen kişi ise 250 lira ceza ödüyor. Güvenlik görevlilerine kartı teslim etmek istemeyen ve zorluk çıkaranlar ise polise teslim ediliyor.

Denetim ekibinde yer alan güvenlik görevlisi Özkan Gündüz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkalarına ait kartları kullanarak kamuyu zarara uğratanlara izin vermeyeceklerini dile getirerek, "Amacımız halkın hakkını korumak" ifadelerini kullandı. İndirimli ya da ücretsiz kart kullanan kişileri turnikelerin sinyal seslerinden tanıdıklarını aktaran Gündüz, bu kişilerin fotoğraf ve kimlik bilgilerini kontrol ettiklerini, başkasına ait olduğu belirlenen kartları emanete aldıklarını söyledi.

KORSAN AKBİLCİLERE MÜSAMAHA YOK

Turnike önlerinde bekleyerek başkası için para karşılığında İstanbulkart'ı kullanan ve bu yolla gelir elde eden "korsan akbilcilere" de müsamaha göstermediklerini dile getiren Gündüz, geçen yıl 10'un üzerinde kişiye işlem uygulandığını ve bunlarla ilgili yargı sürecinin devam ettiğini söyledi.