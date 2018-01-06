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MHP'den taşeron açıklaması: Eksikler var

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MHP Grup Başkanvekili Usta, "(Taşeron işçilere kadro verilmesi) Yapılan işlem doğrudur. Bütün siyasi partilerin aslında vadettiği bir şey tahakkuk ettirilmiştir ancak eksiklikler vardır." dedi.
MHP'den taşeron açıklaması: Eksikler var
MHP'den taşeron açıklaması: Eksikler var MHP'den taşeron açıklaması: Eksikler var MHP'den taşeron açıklaması: Eksikler var

MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, taşeron işçilere kadro verilmesine ilişkin, "Yapılan işlem doğrudur. Bütün siyasi partilerin aslında vadettiği bir şey tahakkuk ettirilmiştir ancak eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri açıldığında Meclis gündemine taşıyarak düzeltmeye çalışacağız." dedi.

Usta, Samsun'un Havza ilçesinde ziyaretlerde bulundu, vatandaşlarla sohbet etti ve taleplerini dinledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Usta, taşeron işçilere kadro verilmesiyle ilgili düzenlemeyi geçmişte kendilerinin de defalarca gündeme getirdiklerini söyledi.

Hükümetin KHK ile bu konuda düzenleme yaptığını hatırlatan Usta, uygulamada ise eksiklikler bulunduğuna dikkati çekti.

Eksikliklerin giderilmesi gerektiğini anlatan Usta, şunları kaydetti:

"Samsun bölgesinde yaptığımız ziyaretlerde gördük ki özellikle KİT'lerde çalışan taşeronlar ile ilgili problemler var. Yine uygulamadan kaynaklanan, örneğin SASKİ'de, bu Türkiye'nin başka yerlerinde de olabilir, bazı ihalelerin birleştirilerek yapılmasından kaynaklı bir sıkıntı var. Aslında normal taşeron işçisi olmasına rağmen kapsama girmeyen durumlar var. Mevsimlik işçiler ile ilgili problemleri de Meclis açıldığında tekrar Türkiye'nin gündemine getireceğiz. Yapılan işlem doğrudur. Bütün siyasi partilerin aslında vadettiği bir şey tahakkuk ettirilmiştir ancak eksiklikler vardır. Bu eksiklikleri açıldığında Meclis gündemine taşıyarak düzeltmeye çalışacağız."

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