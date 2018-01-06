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Emeklilik intibak yasası hakkında son gelişmeler, 2018 yılında meclisten geçer mi?

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Emeklilik intibak yasası hakkında son gelişmeler, 2018 yılında meclisten geçer mi?
Milyonlarca emekli gözünü meclise çevirdi. 2018 yılı itibariyle zamlı oranları gelmeye başladı. Emekliler için yeni gündem ise intibak yasası oldu. Peki Emekli İntibak yasasında son durum ne? İşte detaylar...
Emeklilik intibak yasası hakkında son gelişmeler, 2018 yılında meclisten geçer mi? Emeklilik intibak yasası hakkında son gelişmeler, 2018 yılında meclisten geçer mi? Emeklilik intibak yasası hakkında son gelişmeler, 2018 yılında meclisten geçer mi?

Milyonlarca emekli gözünü meclise çevirdi. 2018 yılı itibariyle zamlı oranları gelmeye başladı. Emekliler için yeni gündem ise intibak yasası oldu. Peki Emekli İntibak yasasında son durum ne? İşte detaylar...

AYM'NİN GÜNDEMİNDE

2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara yönelik intibak, aynı zamanda Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) gündeminde bulunuyor. Türkiye Emekliler Derneği üyesi İbrahim Avcı'nın bireysel başvurusu önümüzdeki günlerde yüksek mahkeme tarafından ele alınacak. Anayasa Mahkemesi'nden intibak vizesi çıkarsa, emekliler yeni bir zamma kavuşacak. Maaşlar yeniden hesaplanacak, intibak zamları belirlenecek.

BAŞVURUYA GEREK YOK

Anayasa Mahkemesi'nin olumlu karar vermesi durumunda intibak artışı için ayrı ayrı dava açmaya gerek olmayacak. Karar, 2000 yılı ve sonrasında emekli olan herkesi kapsayacak. Emeklilere, önceki intibaktaki gibi 355 liraya varan zam gündeme gelecek. 

NE YAPILMALI?

Maaş hesaplamalarında ve Aylık Bağlanma Oranları'ndaki farklılıkların giderilmesi dışında emeklilerin beklediği bazı intibak konuları da bulunuyor. Bağ-Kur ve SGK arasındaki prim farkının giderilmesi. Bağ-Kur'lular 9 bin gün prim öderken SGK'lılar yıla göre 5 bin ile 5.900 günle hatta 3 bin 600 günle bile emekli olabiliyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşmeyle zamlarının belirleneceği bir sistem kurulmalı. Böylece emeklilere eşit zam imkanı gelecek.  

5 MİLYONU İLGİLENDİRİYOR

Türkiye Emekliler Derneği'nin verdiği bilgiye göre, Anayasa Mahkemesi'nin vereceği karar yaklaşık 5 milyon emekliyi kapsayacak. İlk intibakta 2000 yılı öncesinde emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lıya 50 ile 355 lira arasında artışlar yapılmıştı. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. Yeni intibakta da artışların bu seviyede olması bekleniyor. 

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