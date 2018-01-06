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AK Partili başkana saldırı! Bir anda önünü kesip..

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Bilecik'e bağlı Osmaneli İlçe Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece 4 kişi tarafından önü kesilerek zorla arabaya bindirilmeye çalışıldı.
AK Partili başkana saldırı! Bir anda önünü kesip..
AK Partili başkana saldırı! Bir anda önünü kesip.. AK Partili başkana saldırı! Bir anda önünü kesip.. AK Partili başkana saldırı! Bir anda önünü kesip..

Alınan bilgiye göre Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, dün gece AK Parti Genişletilmiş İlçe Teşkilatı Danışma Toplantısına katıldıktan sonra yürüyerek tek başına evine dönerken 77 plakalı bir otomobil tarafından takip edilmeye başlandı. Evine 20 metre kala bir anda Başkan Şahin'in önünü madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.G.E, Ö.T, O.K. ve Z.M. isimli şahıslar kesti. Kendisini zorla arabaya bindirmeye çalışan 4 kişiye diren Başkan Şahin, emniyet güçlerinin zamanında müdahalesiyle kurtuldu.

"Bir anda önümü kestiler"

Olay anını İHA muhabirine anlatan Şahin, "Toplantı sonrası AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Halil Eldemir'i yolcu ettikten sonra tek başına evime dönerken daha önce şahsımı tehdit ederek yeni hal binasının kantar işletmesinin kendilerine verilmesini talep eden ve kendilerine mafya görüntüsü veren madde bağımlısı 4 kişinin beni takip ettiğini fark ettim. Evime 20 metre mesafe kala ise bir anda 4 kişinin önümü kesmesi ve zorla arabaya bindirmeye kalkmasına direndim. Bu arada bıçakla beni öldürecekleri tehdidinde bulunmaya başladılar. Ben de 'silah var sizi vururum sizi' diyerek belime sarılmamla birlikte karanlıktan yararlanarak saldırganları etkisiz hale getirdim. Kımıldayanı vururum diyerek herkesin duyacağı şekilde bağırma başladım. Panikleyen saldırganları geri çekildi. Bu arada şoförümü aradım. Onun da hızla emniyete haber vermesi istedim. Ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek saldırganları etkisiz hale getirdi. Bunlar kendilerine mafya süsü vermiş madde bağımlısı 4 kişi. İlçemiz de ikamet ediyorlar" dedi.

Öte yandan Başkan Şahin saldırganlardan şikayetçi oldu. 4 şüphelinin bugün adliyeye çıkması bekleniyor.

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