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ABD'den İran itirafı! Hayal kırıklığına uğradık

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ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ni (AB) İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve birçok bölgeye yayılan gösterilere yeterince destek olmamakla itham etti.
ABD'den İran itirafı! Hayal kırıklığına uğradık
ABD'den İran itirafı! Hayal kırıklığına uğradık ABD'den İran itirafı! Hayal kırıklığına uğradık ABD'den İran itirafı! Hayal kırıklığına uğradık

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Trump yönetiminin ABD'nin 2015'te İran ile varılan nükleer anlaşmanın tarafı olarak kalabilmesini sağlayacak yasal düzenleme konusunda milletvekilleriyle çalıştığını açıkladı.

Tillerson, Associated Press ajansıyla yaptığı söyleşide, Beyaz Saray ve Dışişleri Bakanlığının Kongre üyeleriyle, İran ile varılan nükleer anlaşmayı ABD'nin uygulama biçimini kontrol eden yasa üzerinde değişiklik yapılması için çalışmalar yürüttüğü belirtildi.

Rex Tillerson, planlanan yasa değişikliklerinin en erken gelecek hafta netleşeceğini belirterek "Başkan (Donald Trump), 'ya bunu düzelteceğim ya da iptal edeceğim' dedi. Düzeltme sözünü yerine getirmeye çalıştığımız bir süreçteyiz." ifadesini kullandı.

Tillerson yasal düzenlemenin ardından Avrupalı müttefiklerle anlaşmanın eksiklikleri üzerinde çalışacaklarını dile getirerek bu eksikliklere, kilit öneme sahip nükleer kısıtlamaların süresinin birkaç yıl içinde dolmasını ve İran'ın balistik füze denemelerine kısıtlama getirilmemesini örnek verdi.

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK"

ABD Dışişleri Bakanı ayrıca Avrupa Birliği'ni (AB) İran'ın Meşhed kentinde başlayan ve birçok bölgeye yayılan gösterilere yeterince destek olmamakla itham etti. Tillerson, "AB'nin, ülkede reform çağrısı yapan sesleri desteklemek konusunda daha kararlı bir tutum almaması karşısında biraz hayal kırıklığına uğradık." değerlendirmesinde bulundu.

Rex Tillerson söyleşide Kuzey Kore meselesine de değinerek Kuzey ile Güney Kore arasında 2018 PyeongChang Kış Olimpiyatları konusunda gelecek hafta yapılacak görüşmelerin, Pyongyang yönetiminin nükleer silahları dahil başka konuları ele alma istekliliğine ilişkin ipucu verebileceğini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, geçen yıl sonunda yeni İran stratejisini açıklamış ve Barack Obama döneminde 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşma için "İranlı liderler iyi müzakereci. Kendileri için (ABD ile) olağanüstü bir anlaşma yaptılar ancak bu, ABD için korkunç bir anlaşmaydı." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Trump, ülkesinin İran ile nükleer anlaşmadan şimdilik ayrılmayacağını belirtirken, "Eğer Kongre ve müttefiklerimizle bir çözüme ulaşamazsak, o zaman anlaşma iptal edilecek. Anlaşma inceleme altındadır ve herhangi bir zamanda bizim (anlaşmaya) katılımımız, Başkan olarak tarafımdan iptal edilebilir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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