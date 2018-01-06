Kral Selman korktu! Gece yarısı imzaladı

Petrol fiyatlarının düşmesiyle zor günler yaşayan Suudi Arabistan yönetimi hayat pahalılığından dolayı gelen şikayetlere daha fazla direnemedi ve devlet memurlarına ikramiye verileceğini açıkladı.
Kral Selman'ın gece yarısı imzaladığı karara göre, kamu çalışanları ve Yemen'de savaşan askeri personele ikramiye verilecek. Bunun yanı sıra ise ilk kez ev alacaklara vergi indirimi uygulanacak.
Kararnameyle devlet çalışanlarına aylık 266 dolar ikramiye verildi. Yemen'de savaşan askerlere ise bin 333 dolar ikramiye verilecek. İkramiyelerin aylık mı yoksa bir kereye mi mahsus olacağı henüz açıklanmadı.
Riyad yönetimi 2030 vizyonu kapsamında 1 Ocak itibariyle petrol devi Aramco'yu anonim şirketi haline getirdi.
2018 bütçesinin petrol fiyatlarının düşük olmasına rağmen krallık tarihinin en büyük devlet harcamasına sahip olacağı belirtilirken, devlet haber ajansı SPA'ya göre hükümetin önceliğinin Suudi vatandaşların yaşam standartlarının iyileştirilmesi olacağı ifade edildi.
- Almanya'dan Türkiye açıklaması:Faturalar değişiyor!Başbakan çiftçiye müjdeyi verdi!İsrail beklemediği yerden darbe yedi6 ülkeden kritik ABD önerisiRus askeri üssüne saldırıAkıl sağlığıyla ilgili iddialara cevap verdi!Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem!S.Arabistan'da 11 prens daha gözaltına alındıKral Selman korktu! Gece yarısı imzaladı
- Bir Ayet
- Bir Hadis
- Namaz Vakitleri
- Hava Durumu
- “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
- "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
İmsak 06:51 Güneş 08:22 Öğle 13:16 İkindi 15:37 Akşam 17:58 Yatsı 19:24
- 7°C Adana
- 4°C Adıyaman
- -1°C Afyon
- -5°C Ağrı
- 1°C Amasya
- 1°C Ankara
- 7°C Antalya
- 6°C Artvin
- 8°C Aydın
- 0°C Balıkesir
- BIST: 116.638 0.99
- Altın: 158,478 -0.50
- Dolar: 3,7341 -0.46
- Euro: 4,4957 -0.66
Kral Selman korktu! Gece yarısı imzaladı
Petrol fiyatlarının düşmesiyle zor günler yaşayan Suudi Arabistan yönetimi hayat pahalılığından dolayı gelen şikayetlere daha fazla direnemedi ve devlet memurlarına ikramiye verileceğini açıkladı.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
- YAŞAM
- SİYASET
- DÜNYA
- EKONOMİ
- Mezarlıkta kıble şaşkınlığı
- İzleyenler korkudan ne yapacağını şaşırıyor
- 'Ayla'nın babası için anlamlı hareket!
- Korkunç olay! Aracında donarak öldoü
- Kasaplık yapan genç kız ilgi odağı oldu!
- Komandolar eksi 7 derecede terörist arıyor
- Minik metin ilik bekliyor!
- Balayı için Kapadokya da listede!
- Abdülhamid Kudüs'te toprak isteyen Herzl'a böyle cevap verdi
- Kan dondurmuştu! Yeni gelişme...
- Sosyal medya bu olayı konuşuyor!
- Akılalmaz olay: Öz kardeşini dolandırdı!
Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.