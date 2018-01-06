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Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması

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Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması
Başbakan Binali Yıldırım, Nevşehir İl Kongresi'nde konuştu.
Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması Başbakan'dan 'erken seçim' açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti'nin her zaman Nevşehir'den destek gördüğüne dikkat çekerek, Nevşehir Milletin adamı Erdoğan'ı liderimizi yüzde 64,4 ile Cumhurbaşkanı seçti. 16 Nisan halk oylamasında çıtayı Nevşehir daha da yükseltti. Yüzde 65,5 ile güçlü Türkiye için güçlü bir şekilde evet dediniz. Allah sizden razı olsun" ifadelerini kullandı.

Başbakan şöyle konuştu;

"Kılıçdaroğlu diyor ki, gelin seçimleri erkene alalım. Ya kardeşim 15 yıldır yenile yenile doymadın mı. Şurada 14 ay var, biraz oyalan.

ABD'de evlere şenlik bir dava görülüyor, sonucu belli. Sanık diye adam götürüyorlar "yalan söyle" hayatın garanti deyip adamı tanık yapıyorlar. Milyonlarca kardeşimiz Suriye'den Irak'tan canını kurtarmak için buraya geldi. Geçmişimizde medeniyetimizde insanlık var. Biz insanı yaşat ki devlet yaşasın diyerek bugünlere geldik. Kudüs'ün ve masumların hukukunu koruyan Türkiye, komşularının hukukuna da sonuna kadar sahip çıkacak. İran'a Afganistan'a Pakistan'a ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında haklının sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir."

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