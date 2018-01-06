S.Arabistan'da 11 prens daha gözaltına alındı

Geçen yaz gözaltına alınıp beş yıldızlı hapishaneye tıkılan diğer prenslerin serbest bırakılmasını ve tazminat ödenmesini isteyen protestocu prensler, kraliyet muhafızları tarafından yakalandı.
Yerel kaynaklar, göstericilerin ayrıca prenslere sağlanan elektrik ve su ödemelerinin askıya alınmasına tepki gösterdiğini aktarıyor.
Gözaltı haberini ilk olarak İran devlet televizyonu Press TV, Twitter hesabından duyurdu. Ortadoğu'daki ezeli düşmanlar Suudi Arabistan ve İran, halihazırda Yemen'de savaşıyor. İki ülke aynı zamanda bir medya savaşı da veriyor.