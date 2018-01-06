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Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem!

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Alman mevkidaşı Sıgmar Gabriel ile birlikte açıklama yaptı.
Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem!
Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem! Türkiye - Almanya ilişkilerinde yeni dönem!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel ile Almanya’nın Hannover kentinde bir araya geldi.

İşte Alman Dışişleri Bakanı'nın açıklamasının satır başları:

Kısa süre önce Antalya'da değerli mevkidaşım ile bir araya geldik. Geçen sürede olumlu gelişmeler oldu. Ekonomik anlamda ve tutuklu olan vatandaşların bir kısmı serbest bırakıldı. Geleceğe dönük nasıl adımlar atılabilir, onu da görüşmek isteriz. Her ikimizde ekonomi bakanlarımıza tavsiyelerde bulunarak ortak ekonomi kurullarının yeniden bir araya gelmeleri tavsiyesinde bulunmak isteriz. Aynı şekilde dışişleri bakanlıkları düzeyinde yeni adımlar atmak isteriz. Bir dizi zorluklar içeren konular da söz konusu oldu. Her konuda hemfikir olmamız beklenemez. Ama ortak konular ele alındı. Örneğin Suriye ve Yemen'deki durumu ele aldık.

Mevlüt Çavuşoğlu'nun satır başları:

"Mevkidaşım ve dostum Gabriel'in daveti üzerine Almanya'yı davet etmekten büyük memnuniyet duydum. Daha önce beni Antalya'da ziyaret etmişti. Bugün özellikle Sigmar'a ve ailesine beni kendi evlerinde ağırladıkları için çok teşekkür ediyorum.

Sigmar, Türkiye ve Almanya ilişkilerinin tarihinden bahsetti. Gerçekten tarih boyunca hiç karşı karşıya gelmemiş, savaşmamış iki ülkenin dış işleri bakanlarıyız bugün. Bazı konularda görüş ayrılıklarımız var. Bazı sorunlar yaşadık. Gerginlik de oldu. Fakat biz bunun diyalog yoluyla aşılabileceğine inanıyoruz. Alman ya ve Türkiye iki gururlu devlet. Her iki taraf da baskıya boyun eğen halklar değil. Bu tür yöntemleri doğru bulmuyoruz. Karşılıklı anlayış ve samimi işbirliği içinde ilişkilerimizi geliştirebileceğimize inanıyoruz.

Bundan sonraki süreçte iki ülke arasındaki mekanizmaları işletmeye başlamamız lazım. İki Dışişleri Bakanlığı arasında istişare mekanizmaları var. Bölgesel sorunlar açısından da çalışma arkadaşlarımızın istişareleri yapmasında fayda var. Ekonomik ilişkilerimizi geliştirmek için güven artırıcı adımlar atmamız lazım, somut adımları atmaya devam etmemiz gerekiyor. Sigmar'ın da söylediği gibi her konuda hemfikir olmak zorunda değiliz. Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili karşı karşıya olduğumuz durumu biliyoruz. Her iki tarafının yararına olan Gümrük Birliği anlaşması gibi konuları aşmamız gerekiyor" dedi.

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