07 Ocak 2018 Pazar19 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 7°C Adana
    • 4°C Adıyaman
    • -1°C Afyon
    • -5°C Ağrı
    • 1°C Amasya
    • 1°C Ankara
    • 7°C Antalya
    • 6°C Artvin
    • 8°C Aydın
    • 0°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,478 -0.50
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!

»
Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!
Beşiktaş’ın Şili’li yıldızı Gary Medel, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi! Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi! Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!

Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Gary Medel kampı değerlendirerek sözlerine başladı. Kamp çalışmalarının yoğun geçtiğini söyleyen Medel, “İyi çalışıyoruz. Dün de bütün arkadaşlarımızı bize katıldı. Umarım iyi bir takım olarak devam ederiz” dedi.

Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un çok büyük bir oyuncu olduğunu ifade eden Medel, “Büyük bir oyuncu ve büyük bir insan aramızdan eksildi. Bizim için çok önemliydi. Saha içinde iyi bir duruşu olan ve hemen hemen her maç gol atan bir oyucuydu. Umarım Everton’da iyi bir çıkış yakalar ve her şey istediği gibi devam eder” açıklamasında bulundu.

“Ligde yaşadığımız kazaları telafi edeceğiz”

Büyük bir takıma geldiğini sözlerine ekleyen Medel, “Üst üste 2 kez şampiyon olan bir takım. İlk başlarda oynamadım. Bu da bana daha fazla çalışmam gerektiğini gösterdi. Şimdi bunu gerçekleştiriyorum. Şehir tabii ki çok güzel ve insanlar çok sıcakkanlı. Bu durum benim ve ailem için çok önemliydi” dedi.

Büyük oyuncularla oynadığını sözlerine ekleyen Şilili oyuncu, “Büyük liglerde büyük takımlarda büyük oyuncularla oynadım ve çok keyif aldım ama geride kaldı şu anda Beşiktaş’tayım. Şampiyonlar Ligi’nde iyi gittik ligde bazı kazalar yaşadık ama bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Ligde alınan sonuçlarda ufak detaylar var, bunları halledip ikinci yarıda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ön liberoda daha rahat oynuyorum”

Beşiktaş’ta 3 farklı pozisyonda forma giydiğini ifade eden Gary Medel, “Sağ bek, stoper ve ön libero oynadım. Kendimi iyi hissettiğim yer ön libero. Lige yedek başladım. Şampiyon bir takıma geldim ve hocamız diğer oyuncuları tercih etti. Bu durum beni başka arayışlara itti ve daha çok çalışıp kilo verdim. Aramızda çok iyi oyuncular var ve bu durum takıma katkı sağlayacaktır” dedi.

"Şampiyonlar Ligi’nde turu zorlarız"

Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesinin zor geçeceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, “Bayern iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Ama Şampiyonlar Ligi’nde biz de çok iyi gidiyoruz. Eğer Almanya’da iyi bir sonuç alırsak, turu zorlarız” açıklamasını yaptı.

Genç yaştan itibaren önemli derbilerde forma giydiğini sözlerine ekleyen Medel, “Genç yaştan itibaren derbilerde oynadım. Özellikle Boca-River derbisinde 2 gol atma mutluluğunu yaşadım. Sevilla-Betis derbisi de önemliydi ama özellikle Türkiye’de oynadığım Beşiktaş-Galatasaray derbisi çok özel bir derbiydi” diye konuştu.

Medel son olarak eskiden daha fazla kart gördüğünü belirterek, “Tecrübeye bağlı bir durum. Tecrübe kazandıkça nerede ne yapmanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Genç yaşta özellikle zamanlama hatası yaparak takımımı 1 kişi eksik bıraktığım çok olmuştu” diyerek sözlerini tamamladı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.
Fatih Terim'e çok ağır sözler!Fatih Terim'e çok ağır sözler!Eski milli futbolcu Oğuz Çetin, bir dönem Milli Takım'da yardımcılığını yaptığı Fatih Terim için sert ifadeler kulandı.
Giuliano'dan şampiyonuk yorumuGiuliano'dan şampiyonuk yorumuFenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışının, her takımın kazanabileceği duruma geldiğini söyledi.
Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!Beşiktaş’ın Şili’li yıldızı Gary Medel, Antalya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok...F.Bahçe'de sakatlık şoku! Yıldız isim 1 ay yok...Fenerbahçe Doğuş, Baskonia maçında düşerek kısa süreli baygınlık geçiren ve hastaneye kaldırılan James Nunnaly'nin durumu hakkında bir açıklama yaptı.
Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a duygusal veda!Cenk Tosun'dan Beşiktaş'a duygusal veda!Beşiktaş'tan İngiltere Premier Lig ekibi Everton'a transfer olan Cenk Tosun, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına, takım arkadaşlarına ve yönetime veda mesajı yayınladı.
  • Başakşehirli Elia'dan Fenerbahçe itirafı!06 Ocak 2018 Cumartesi 12:41
  • Nuri Şahin'den Cenk Tosun'a esprili tebrik!06 Ocak 2018 Cumartesi 12:34
  • Oyun anlayışı uymayınca takımdan kovuldu!06 Ocak 2018 Cumartesi 12:30
  • Ümit Özat'tan iki bomba birden!06 Ocak 2018 Cumartesi 12:22
  • Juve'nin 1 numarası konuştu! Asamoah G.Saray'a...06 Ocak 2018 Cumartesi 12:16
  • Trabzonspor'da Rodallega'ya çılgın teklif!06 Ocak 2018 Cumartesi 12:04
  • Ozan Tufan duyunca inanamadı! 'Allah Allah...'06 Ocak 2018 Cumartesi 12:00
  • Cenk'i böyle duyurdular06 Ocak 2018 Cumartesi 00:31
  • Cuma namazı için tüm futbolcular oraya gitti!05 Ocak 2018 Cuma 15:20
  • Schalke 04, Pjaca'yı kiraladı05 Ocak 2018 Cuma 14:59
    • Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri