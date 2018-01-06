Medel rahat oynadığı pozisyonu söyledi!

Antalya kampında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Beşiktaş’ın Şilili yıldızı Gary Medel kampı değerlendirerek sözlerine başladı. Kamp çalışmalarının yoğun geçtiğini söyleyen Medel, “İyi çalışıyoruz. Dün de bütün arkadaşlarımızı bize katıldı. Umarım iyi bir takım olarak devam ederiz” dedi.

Everton’a transfer olan Cenk Tosun’un çok büyük bir oyuncu olduğunu ifade eden Medel, “Büyük bir oyuncu ve büyük bir insan aramızdan eksildi. Bizim için çok önemliydi. Saha içinde iyi bir duruşu olan ve hemen hemen her maç gol atan bir oyucuydu. Umarım Everton’da iyi bir çıkış yakalar ve her şey istediği gibi devam eder” açıklamasında bulundu.

“Ligde yaşadığımız kazaları telafi edeceğiz”

Büyük bir takıma geldiğini sözlerine ekleyen Medel, “Üst üste 2 kez şampiyon olan bir takım. İlk başlarda oynamadım. Bu da bana daha fazla çalışmam gerektiğini gösterdi. Şimdi bunu gerçekleştiriyorum. Şehir tabii ki çok güzel ve insanlar çok sıcakkanlı. Bu durum benim ve ailem için çok önemliydi” dedi.

Büyük oyuncularla oynadığını sözlerine ekleyen Şilili oyuncu, “Büyük liglerde büyük takımlarda büyük oyuncularla oynadım ve çok keyif aldım ama geride kaldı şu anda Beşiktaş’tayım. Şampiyonlar Ligi’nde iyi gittik ligde bazı kazalar yaşadık ama bunları düzeltmek için çalışıyoruz. Ligde alınan sonuçlarda ufak detaylar var, bunları halledip ikinci yarıda daha iyi olacağız” ifadelerini kullandı.

“Ön liberoda daha rahat oynuyorum”

Beşiktaş’ta 3 farklı pozisyonda forma giydiğini ifade eden Gary Medel, “Sağ bek, stoper ve ön libero oynadım. Kendimi iyi hissettiğim yer ön libero. Lige yedek başladım. Şampiyon bir takıma geldim ve hocamız diğer oyuncuları tercih etti. Bu durum beni başka arayışlara itti ve daha çok çalışıp kilo verdim. Aramızda çok iyi oyuncular var ve bu durum takıma katkı sağlayacaktır” dedi.

"Şampiyonlar Ligi’nde turu zorlarız"

Şampiyonlar Ligi’ndeki Bayern Münih eşleşmesinin zor geçeceğini söyleyen tecrübeli oyuncu, “Bayern iyi oyunculardan kurulu iyi bir takım. Ama Şampiyonlar Ligi’nde biz de çok iyi gidiyoruz. Eğer Almanya’da iyi bir sonuç alırsak, turu zorlarız” açıklamasını yaptı.

Genç yaştan itibaren önemli derbilerde forma giydiğini sözlerine ekleyen Medel, “Genç yaştan itibaren derbilerde oynadım. Özellikle Boca-River derbisinde 2 gol atma mutluluğunu yaşadım. Sevilla-Betis derbisi de önemliydi ama özellikle Türkiye’de oynadığım Beşiktaş-Galatasaray derbisi çok özel bir derbiydi” diye konuştu.

Medel son olarak eskiden daha fazla kart gördüğünü belirterek, “Tecrübeye bağlı bir durum. Tecrübe kazandıkça nerede ne yapmanız gerektiğini daha iyi biliyorsunuz. Genç yaşta özellikle zamanlama hatası yaparak takımımı 1 kişi eksik bıraktığım çok olmuştu” diyerek sözlerini tamamladı.