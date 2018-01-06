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Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!

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Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!
Arjantinli yıldız futbolcu Carlos Tevez, Çin Süper Lig ekiplerinden Shanghai Shenhua'dan ayrılarak eski kulübü Boca Juniors'a döndü.
Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu! Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu! Yılda 38 milyon euro kazanırken transfer oldu!

Arjantin kulübünden yapılan açıklamada, yaşadığı anlaşmazlığın ardından Çin ekibiyle yollarını ayıran Tevez ile bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Bir dönem Manchester City, Manchester United ve Juventus gibi Avrupa'nın önemli kulüplerinde boy gösteren Tevez, Shanghai Shenhua'da 38 milyon avroluk maaşıyla dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer almasına rağmen beklenen performansı sergileyememişti.

Bir yıl süren Çin macerasında daha çok yaşadığı uzun sakatlıklar ve aşırı kilolarıyla gündeme gelen 33 yaşındaki futbolcu, 20 maçta 4 gol atabildi.

Carlos Tevez, altyapısından yetiştiği ve daha önce 2001-2004 ile 2015-2016 yıllarında formasını giydiği Boca Juniors'ta üçüncü dönemini yaşayacak.

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