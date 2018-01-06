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Çipras Kardak'a mı çıkacak?

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Çipras Kardak'a mı çıkacak?
Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı.
Çipras Kardak'a mı çıkacak? Çipras Kardak'a mı çıkacak? Çipras Kardak'a mı çıkacak?

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras Kilimli adasına geleceğinin bildirilmesi üzerine 1 Türk savaş gemisi, 1 hucum botu ve 3 sahil güvenlik ekibi Kardak kayalıkları etrafında konuşlandı. Yunan kara sularında 1 hücum botunun da hazır bulunduğu gözlendi.

Bodrum'a 3 mil uzaklıkta olan ve akibeti halen belli olmayan Kardak Kayalıklarında Türk sahil güvenlik ekipleri kuş uçurtmadı. 22 yıldır Türk ve Yunan askerleri tarafından korunan Kardak Kayalıklarında hareketlilik gözlendi.

ÇİPRAS'IN KARDAK'A UĞRAYABİLME İHTİMALİ

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın Kilimli adasına yapacağı ziyaretin ardından, Kardak kayalıklarına da uğrayabilme ihtimali üzerine Türk askeri kayalıkların etrafında nöbet tutmaya başladı. 1 Türk savaş gemisi Gümüşlük açıklarında beklerken, Turgutreis açıklarında çatal ada yakınlarında ise hucum botu nöbet tutmaya başladı. Türk Sahil Güvenlik botu ise Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapıyor.

YUNAN ASKERLERİNDEN TÜRK ASKERİNE UYARI 

Kardak kayalıkları etrafında devriye görevi yapan Türk Sahil Güvenlik ekiplerini gören Yunan askerleri telsiz anonsları ile uyarı çekti. Yunan Sahil Güvenlik Ekipleri "Türk Sahil Güvenlik Ekibi şu anda Yunan kara sularındasınız. Lütfen karasularımızı terk edin" ifadelerini kullandı. Bunun üzerine Türk Sahil Güvenlik ekipleri ise " Burası Türk Karasuları" diyerek cevap verdi.

Öte yandan Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin ise Türk Kara sularından çıkmadığı gözlendi.

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