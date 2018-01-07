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Öğrenci servisinde dehşet!

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Öğrenci servisinde dehşet!
Ümraniye’de öğrenci servisinin şoförü Ahmet Y., direksiyon başında bonzai krizi geçirdi. Hareket halindeki araçta bulunan iki öğrenci ile anneleri dehşet dolu anlar yaşadı.
Öğrenci servisinde dehşet! Öğrenci servisinde dehşet! Öğrenci servisinde dehşet!

Öğrenci servislerini kullanan sürücülerle ilgili 4 bakanlığın bir araya gelip çeşitli önlemler almasına rağmen yaşanan olumsuzluklara yeni bir halka eklendi. Ümraniye’de önceki akşam özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden çocukları evlerine götüren servisin şoförü Ahmet Y. direksiyon başında Bonzai krizi geçirdi. Hareket halindeki minibüste bulunan iki kardeş öğrenci ve anneleri dehşet dolu anlar yaşadı. 

Olay, Ümraniye, Atakent, Mithatpaşa Caddesi üzerinde önceki akşam saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Üsküdar’daki özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinden hareket eden servisin sürücüsü Ahmet Y., özel eğitim gören çocukları evlerine bırakıyordu. 

ANNE İKİ ÇOCUĞUYLA DEHŞETİ YAŞADI

Serviste biri fiziksel engelli iki çocuk ve anneleri Z. A. vardı. Servis, Atakent Mahallesi Mithatpaşa Caddesi’nde seyrederken şoför Yay direksiyon başında krize girdi, direksiyona yığıldı. Minibüs yalpalayarak yoluna devam ederken çocuklarına sarılan anne çığlık atmaya başladı. Servis aracı tekleye tekleye güçlükle durdu. Orta kapıyı açamayan anne, bağırıp yardım istedi. Çevredekiler yardıma koşarken anne Z.A. açılan ön kapıdan biri kız iki çocuğunu servis aracından indirip korkulu gözlerle servis aracından uzaklaştı. 

ÖNCE AMBULANS SONRA POLİS ÇAĞRILDI

Şoförün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini düşünen vatandaşlar, önce ambulansa haber verdi. Sağlık ekibi kısa sürede olay yerine geldi. Yapılan ilk muayenede şoförün uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçtiği tespit edildi. Bu kez polise haber verildi. Polis ekipleri de kısa sürede olay yerindeydi. Anne, yakınlarını çağırıp çocuklarını eve gönderdi. Olay yerinde kalıp polise ifade verdi, şikayetçi olduğunu söyledi. 

YARDIMA KOŞTULAR

Çığlıkları duyup yardıma ilk koşan isim yakındaki bir işyerinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Özcan Çelik oldu. Kriz geçiren şoföre müdahele eden Çelik o anları, “Ben de koştum. Bonzai içmiş, arabada bağırıyor. Kadın da korktu. Vatandaşın halini görseydiniz dehşet vardı. Hemen çocukları indirdik. Şoför arabanın içinde kendinden geçmişti ” diye anlattı.

ŞOFÖR KELEPÇELENEREK GÖZALTINA ALINDI

Servis minibüsünde arama yapan polis Bonzai geçirdi. Kelepçelenen servis şoförü Ahmet Y. gözaltına alınıp karakola götürüldü. Karakoldaki işlemlerinin ardından hastaneye kaldırılan servis şoförü Ahmet Y.’ın ilk sorgusunda “Arkadaş kurbanı oldum ”diyerek özür dilediği öğrenildi. 

Servisin bağlı olduğu okulun yönetimine haber verildi. Servisi almaya gelen şirket görevlisi, şoförün 2 hafta önce işe başladığını, deneme süresinde olduğunu söyledi.

OKULUN MÜDÜRÜ: ÇOK ÜZGÜNÜZ, HEMEN İŞİNE SON VERDİK...

Olayın kendi servislerinden yaşanmasından büyük üzüntü duyduklarını söyleyen Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezinin müdürü Mustafa Aytaş, “11 yıldır çalışan şoför arkadaşımız kendi işini yapma kararını alınca yeni bir şoför için gazeteye ilan verdik. Çok düzgündü, herhangi bir sabıkası da yoktu. Deneme sürecindeydi, biz öğrencilerimizi evden alıp eve bıraktığımız için adresleri öğrenmesi için kendisine bir arkadaşımız eşlik ediyordu. Arkadaşımız indikten sonra, son serviste yaşanıyor olay. Tek tesellimiz çocuklara bir şey olmaması, hemen işine son verdik” diye konuştu.

HÜRRİYET

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