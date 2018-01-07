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Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar

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Konya'da boş bir bina içinde domuz bağıyla bağlanmış halde bulunan kişi hastaneye kaldırıldı.
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar
Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar Domuz bağıyla bağlayıp boş binada bıraktılar

Alınan bilgiye göre, Konya-Beyşehir karayolunun 10. kilometresinde  bulunan atıl bir binadan ses geldiğini duyan iki genç içeri girdi.İçeride domuz bağıyla bağlanmış halde bir kişinin olduğunu gören  gençler, polis ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verdi.
 

Olay yerine gelen ekipler, Muhammet Coşkun (31) olduğu öğrenilen  kişiyi bağlandığı ipten kurtardı.İlk müdahale sonrası hastaneye kaldırılan Coşkun'un sağlık durumunun  iyi olduğu öğrenildi.
 

Coşkun'un ilk ifadesinde, tuvalet ihtiyacını gidermek için binaya  girdiğini, bu sırada tanımadığı kişilerin saldırısına uğradığını ve  darbedildikten sonra iple bağlandığını söylediği öğrenildi. Şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

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