07 Ocak 2018 Pazar19 R.Ahir 1439
  • Bir Ayet
  • Bir Hadis
  • Namaz Vakitleri
  • Hava Durumu
  • “Bu Kur’an, Allah’tan başkası tarafından ortaya konacak bir (söz) değildir. Ancak kendinden önceki (vahyin) doğrulanması ve Kitab’ın açıklanmasıdır. Onda hiçbir şüphe yoktur ve âlemlerin Rabb’inden gelmiştir.” (Yunus, 10/37)
  • "Bir kulun Allah'ın rızasını gözeterek öfkesini yenmesinden, Allah katında sevabı daha büyük bir davranış yoktur." ( İbn Mâce, "Zühd",18)
  • için namaz vakitleri
    İmsak 06:51Güneş 08:22Öğle 13:16İkindi 15:37Akşam 17:58Yatsı 19:24
    • 16°C Adana
    • 10°C Adıyaman
    • 5°C Afyon
    • -6°C Ağrı
    • 3°C Amasya
    • 0°C Ankara
    • 14°C Antalya
    • 10°C Artvin
    • 9°C Aydın
    • -1°C Balıkesir
  • BIST: 116.638 0.99
  • Altın: 158,478 -0.50
  • Dolar: 3,7341 -0.46
  • Euro: 4,4957 -0.66

Kadıköy'de vale dehşeti!

»
Kadıköy'de vale dehşeti!
Kadıköy'de bir restaurantta müşterilerle valeler arasında çıkan kavgada silahlar konuştu. Bir kişi olay yerinde bir kişi de hastanede hayatını kaybetti.
Kadıköy'de vale dehşeti! Kadıköy'de vale dehşeti! Kadıköy'de vale dehşeti!

Olay gece saat 00.30 sıralarında Kadıköy, Caddebostan Mahallesi İskele Sokak'ta bulunan bir restaurantta meydana geldi. İddiaya göre restauranttan çıkmak isteyen iki müşteriyle valeler arasınad araçların geç getirilmesiyle ilgili tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, valelerden biri müşterilere kurşun yağdırdı. 

3 KURŞUNLA HAYATINI KAYBETİ

Silah seslerinin duyulması üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kimliği henüz belirlenemeyen müşterinin vücuduna aldığı 3 kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Karnına aldığı kurşunla yaralanan diğer müşteri ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahaleye rağmen yaralı kişi de hayatını kaybetti. 

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Olay yerine gelen polis ekipleri bölgede bulunan güvenlik kameraları üzerinde yoğunlaşırken silahlı saldırıyı gerçekleştiren saldırganın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler olayın meydana geldiği restaurant ve çevresindeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını tek tek incelemeye aldı. 

ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Polisin yoğun güvenlik önlemi aldığı sokakta yapılan incelemelerde çok sayıda kovan olması dikkat çekti. Saldırının ardından olay yerine gelen Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü İbrahim Kocaoğlu, ekiplerden bilgi aldı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
Annelere zamAnnelere zamAsgari ücret arttı, devletin annelere sağladığı desteklerin rakamları da yükseldi. Annelere verilen çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parasına da zam geldi.
Milli savaş uçağında yol haritasıMilli savaş uçağında yol haritasıTAI tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak Projesi'nde bu yıl motor ve kritik sistemlerin geliştirilmesine yönelik sözleşmeler imzalanacak.
HDP'li başkan trafik kazasında öldü!HDP'li başkan trafik kazasında öldü!HDP Tekirdağ İl Eş Başkanı Salim Gümüş, gece geç saatlerde Çorlu'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.
Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesaj!Erdoğan'dan Fransa dönüşü sert mesaj!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü gazetecilerle sohbetinde güçlü Türkiye mesajı vererek, "Biz vurduk mu oturturuz. Ne PKK bir şey yapabilir, ne YPG. " dedi.
Erdoğan'dan ABD cevabıErdoğan'dan ABD cevabıCumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, ABD'deki kumpas davasını değerlendirirken,'Gerekirse biz ABD’ye karşı dava açarız. Bu bankamızın uluslararası düzeyde ismi kirletiliyor. " dedi.
İran’da hedef Moskova Ankara Tahran!İran’da hedef Moskova Ankara Tahran!Protestoları yorumlayan İranlılar “Suriye, Irak, Katar politikaları başarısız olan ABD, yenilginin faturasını Ankara - Tahran - Moskova ittifakından çıkarmaya çalıştı” görüşünde.
  • ABD Suriye’de aşiretleri kışkırtıyor07 Ocak 2018 Pazar 09:18
  • Terör kardeşliği!07 Ocak 2018 Pazar 09:16
  • "İddialı bir şey söyleyeyim..."07 Ocak 2018 Pazar 09:13
  • Alman Bakan'dan bir ilk!07 Ocak 2018 Pazar 09:10
  • Türkiye denklemi değiştirdi07 Ocak 2018 Pazar 09:09
  • Kadıköy'de vale dehşeti!07 Ocak 2018 Pazar 09:07
  • Öğrenci servisinde dehşet!07 Ocak 2018 Pazar 08:46
  • Almanya'dan Türkiye açıklaması:06 Ocak 2018 Cumartesi 23:48
  • Faturalar değişiyor!06 Ocak 2018 Cumartesi 23:46
  • Başbakan çiftçiye müjdeyi verdi!06 Ocak 2018 Cumartesi 23:45
    • ÜYE İŞLEMLERİ
    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur.
    Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.
    CM Bilişim Teknolojileri