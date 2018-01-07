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Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı!

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Başbakan Binali Yıldırım'ın Nevşehir'deki konuşmasında salondaki pankart dikkat çekti. Pankartın üzerinde yer alan ifadeler, son günlerde parti içinden Abdullah Gül'e yapılan sert çıkışları hatırlattı...
Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı!
Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı! Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı! Ak parti kongresinde Abdullah Gül pankartı!

Başbakan Binali Yıldırım, AKP Nevşehir İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin komşularına yönelen tüm oyunları bozacağını söyledi. Yıldırım, "Önüne gelen ülkelere ayar vermeye çalışanlar şunu bilmelidir ki; Türkiye her zaman haksızlıkların karşısında hakkın sesini yükselten ülke olmaya devam edecektir. Ülkemize komşularımıza yönelen bütün oyunları bozacağız" dedi.

ERKEĞİNE ŞEKİL YAPILMAZ...

Başbakan Yıldırım, ana muhalefetteki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu 'Bol keseden atmakla' suçlayarak, "Üfle babam üfle. Yalanın da bir endazesi (ölçü) var kardeşim. Bak Nevşehir atasözünde ne deniyor; Nevşehir'in kızına gümüş takılmaz, erkeğine hava atılmaz, şekil yapılmaz" şeklinde konuştu.

İHANETLE SUÇLANDI

Başbakan'ın Nevşehir'de konuşmasında ise salonda Abdullah Gül'e mesaj dikkat çekti. Salonda KHK çıkışıyla birlikte AKP'nin politikalarına yönelik eleştiriler getiren 11. Cumhurbaşkanı Gül'e yönelik, "Siyasete sonsuza kadar saygımız var. İhanete asla tahammülümüz yok" yazılı bir pankart asıldı.

Salonda dikkat çeken bir başka pankartta ise Mehmet Akif Ersoy'a ait olan şu mısralar yer aldı: "Girmeden tefrika bir millete düşman giremez toplu buldukça yürekler onu top sindiremez."

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