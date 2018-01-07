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Uyum bekleniyor

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Referandumda oylanan değişiklikler, 6 aylık yasal sürenin dolmasına rağmen adil seçim sistemi, seçim barajı gibi konular hâlâ Meclis’ten geçmedi...
Uyum bekleniyor
Uyum bekleniyor Uyum bekleniyor Uyum bekleniyor

Bütçe maratonunun tamamlanmasından itibaren tatile giren TBMM, bu hafta mesaiye başlıyor. Geçtiğimiz 16 Nisan’da kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için millet tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulan 18 maddelik değişikliğin 17. geçici maddesi ise altı aylık süre şartı koşmuştu. Ancak bu süre dolmasına rağmen uyum yasaları çıkarılmadı.

ÜÇ SEÇİME YOĞUN MESAİ

2019’daki üç seçim için Meclis’te yoğun bir uyum çalışma temposu bekleniyor. Öncelik ise yerel seçimlere yönelik değişikliklerin yer aldığı 15-16 maddelik uyum paketinde. Seçimlerden önceki 1 yıl kuralı nedeniyle “Yerel Seçim Uyum Paketi”nin 30 Mart’a kadar Meclis’ten çıkartılması gerekiyor. Bu nedenle paketin Ocak sonu Şubat başında Meclis’e sunulması bekleniyor. Paketin içerisinde seçilme yaşının 18’e düşürülmesine yönelik düzenleme ve 18 yaşında seçilen kişinin görev süresince askerlikten muafiyeti de bulunuyor.

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINI DA DUYAN OLMADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin sürekli çağrı yaptığı, “Seçim sistemi, seçim ittifakları, seçim barajının düşürülmesini de içeren düzenlemeleri yapalım. Uyum yasalarını vaktinde çıkaralım” teklifine rağmen hükümet, altı ayı geçirdi ve kendi çıkardığı kanuna uymadı.

Şimdi Meclis yeniden açılınca gündemde bu yasalar olacak. Burada ise kamuoyunun en çok beklediği adil seçim sistemi, baraj ve seçim ittifakları konusu değil, yerel seçimlere ilişkin düzenlemeler olacak.

Geçici 17. madde B bendi

Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanı’nın göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.

Geçtiğimiz 16 Nisan referandumunda 18 madde anayasa değişikliğini oylattılar. Geçici 17. madde, “Bu kanunla yapılan değişiklikler, en geç 6 ay içinde yapılır” diyor. Ancak iktidar kamuoyunun beklediği adil seçim sistemi, seçim barajı, seçim ittifakları vb. konusundaki uyum yasalarını hâlâ daha çıkarmadı.

Bütçe maratonunun tamamlanmasından itibaren tatile giren TBMM, bu hafta uyum yasaları ile mesaiye başlıyor. Geçtiğimiz 16 Nisan’da kabul edilen cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum için millet tarafından onaylanarak yürürlüğe sokulan 18 maddelik değişikliğin 17. geçici maddesi ise altı aylık süre şartı koşmuştu. Ancak bu süre dolmasına rağmen uyum yasaları çıkarılmadı. Geçici 17. madde B bendinde şöyle denilmişti: “Bu kanunun yayımı tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu kanunla yapılan değişikliklerin gerektirdiği Meclis İçtüzüğü değişikliği ile diğer kanuni düzenlemeleri yapar. Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle düzenleneceği belirtilen değişiklikler ise Cumhurbaşkanı’nın göreve başlama tarihinden itibaren en geç altı ay içinde Cumhurbaşkanı tarafından düzenlenir.”

BAHÇELİ’NİN ÇAĞRISINI DUYAN OLMADI

MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin sürekli çağrı yaptığı, “Seçim sistemi, seçim ittifakları, seçim barajının düşürülmesini de içeren düzenlemeleri yapalım. Uyum yasalarını vaktinde çıkaralım” teklifine rağmen hükümet, altı ayı geçirdi ve kendi çıkardığı kanuna uymadı. Şimdi Meclis yeniden açılınca gündemde bu yasalar olacak. Burada ise kamuoyunun en çok beklediği adil seçim sistemi, baraj ve seçim ittifakları konusu değil, yerel seçimlere ilişkin düzenlemeler olacak.

ÜÇ SEÇİME YOĞUN MESAİ

2019’daki üç seçim için Meclis’te yoğun bir uyum çalışma temposu bekleniyor. Öncelik ise yerel seçimlere yönelik değişikliklerin yer aldığı 15-16 maddelik uyum paketinde. Seçimlerden önceki 1 yıl kuralı nedeniyle “Yerel Seçim Uyum Paketi”nin 30 Mart’a kadar Meclis’ten çıkartılması gerekiyor. Bu nedenle paketin Ocak sonu Şubat başında Meclis’e sunulması bekleniyor. Paketin içerisinde seçilme yaşının 18’e düşürülmesine yönelik düzenleme ve 18 yaşında seçilen kişinin görev süresince askerlikten muafiyeti de bulunuyor.

TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SANDIĞA MÜDAHALESİ ENGELLENECEK!

Bir diğer başlık ise sandık güvenliği olacak. Bu çerçevede sandık çevresine yönelik bir değişikliğe gidilmesi ve güvenlik birimlerinin sandığa mesafesinin düşürülmesi planlanıyor. Böylelikle özellikle Doğu ve Güneydoğu’da terör örgütünün sandıklara müdahalesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Uyum paketinde yerel seçimlerde belediye başkanı, meclis üyeleri ve muhtarlar için ayrı ayrı kullanılan oyların tek zarfta kullanılmasına yönelik bir çalışma da yer alacak.

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