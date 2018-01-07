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Bakanlık'tan çipli çözüm!

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında betonun elektronik ortamda denetlenmesi amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.
Bakanlık'tan çipli çözüm!
Bakanlık'tan çipli çözüm! Bakanlık'tan çipli çözüm! Bakanlık'tan çipli çözüm!

Çipli sistem ile hem yapılarda sağlamlık kalite seviyesi yükselecek hem ev alacak vatandaşın tercihte yanılması önlenecek. Sistem sektör temsilcilerinden de tam not aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı. Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce’de pilot olarak uygulanana çipli beton sistemi 81 ile yaygınlaştırılacak.

Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Sistem sadece kamu binalarında değil, tüm özel sektörün inşaat uygulamalarında da devreye girecek. Yapı Denetim Sistemi (YDS) kapsamında yapılan çalışma ile çip sistemine geçişle birlikte inşaatlarda kullanılan betona ilişkin tüm bilgilere erişme imkânı da olacak.

E-DEVLET’TEN İZLENEBİLECEK

Hükümet, bununla birlikte eş zamanlı bir başka çalışma daha yürütüyor. Vatandaş ev satın almak istediğinde ‘e-devlet’e konutun ada-parsel numarasını girerek her türlü bilgiye ulaşabilecek. Sistemle evlerin yaşı, inşaat safhasında çekilmiş fotoğrafları, müteahhidi, beton numunesi sonuçları yer alacak. Varılan işbirliğini değerlendiren Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, bunun milli bir çalışma olacağını belirtti. Öztürk, “Afyonkarahisar’daki uygulamaların sonucunda Türkiye’ye yaygınlaştırarak, betonlarımızı çiple izleme sisteminin zeminin oluşturacağız. Binalar, yapılar bazında geleceğimize daha güvenli ve kaliteli zeminler oluşturacağız” dedi.

BAŞKA ALANLARA DA YAYGINLAŞIR

Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir, beton konusunda inisiyatif kullanılıp, teknoloji yoğun ortamda çok daha etkin denetim yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi. Çalışmanın, Savunma Sanayii konusunda teknolojilerin diğer alanlara uygulanabilirliği konusunda farkındalık oluşturacağını belirten Demir, bu işbirliğinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla iş birliklerinin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

HAKSIZ REKABET BİTEBİLİR

Sektör temsilcileri de yapılan işbirliğini sevindirici buldu. Bu uygulama ile inşaatlarda kullanılan beton kalitesinin artacağını belirten müteahhitler, demir kalitesinin de ölçülebilir olması durumunda sektörde haksız rekabetin bitebileceğini dile getirdi. Afyonkarahisar, Karaman ve Düzce’de pilot olarak uygulanan çipli beton sistemi 81 ile yaygınlaştırılacak. Sistemin yaygınlaşması ile kalitesiz beton kullanımına kesinlikle geçit verilmeyecek. Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Arslan Can da 2008’den itibaren kamunun yanı sıra özel sektör inşaatlarının da denetiminin bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

TAKİP SİSTEMİNİ ASELSAN ÜRETECEK

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat yapım uygulamalarına yönelik deneyim ve bilgi birikimi ile Türk Savunma Sanayiindeki izleme, güvenlik ve bilişim konusundaki teknik kabiliyet, tecrübe ve bilgi birikiminin birleştirilerek, betonda çipli sistem (e-beton) uygulamasına geçilecek. işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacak. Ayrıca çiplere ya da deneylerin gerçekleştiği cihazlara Bakanlık bilgisi/izni dışında herhangi bir müdahale yapılamayacak ve sonuçlar doğrudan yazılım sistemine aktarılacak. Bu sistemin devreye girmesinden itibaren bir yıl içerisinde de kullanılacak çiplerin yerli üretimle elde edilmesi Aselsan tarafından sağlanacak.

YENİ ŞAFAK

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