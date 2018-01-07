Annelere zam

Asgari ücret arttı, devletin annelere sağladığı desteklerin rakamları da yükseldi. Annelere verilen çocuk parası, doğum yardımı, süt ve emzirme parasına da zam geldi.

Asgari ücretteki artışlar bu yıl doğum yapacak annelerin devletten daha fazla para almasını sağlayacak. Annelere yapılan başlıca ödemeler olarak öne çıkıyor. Bu ödemeler süt, emzirme, çocuk parası ve doğum yardımı olarak adlandırılıyor. Örneğin ilk çocuğunu doğuran annelere 300, ikinci çocuğunu doğuranlara 400, üçüncü çocuğunu doğuranlara da 600 lira çocuk yardımı veriliyor. Bu yardımı almak için, Aile Bakanlığı İl Müdürlüklerine, ilçede ise kaymakamlıklara T.C. Kimlik Numarası ile başvurmak yeterli oluyor.

SÜT PARASINA ZAM

Annelere bir de "süt ve emzirme parası" ödeniyor. Bu ücret geçtiğimiz sene 133 liraydı, asgari ücrete gelen zamla birlikte bu ücret 2018'de 149 liraya yükseldi. Bu para için de bağlı bulunduğunuz SGK il müdürlüğüne doğum raporunuzla birlikte başvurabilirsiniz. Ayrıca anneye işgörmezlik raporu için de ücret ödeniyor. Annenin maaşına göre değişen bu ücret doğum izni yani 112 gün üzerinden hesaplanıyor. 2017'den en düşük doğum raporu parası 4 bin 424 lirayken, 2018'de bu rakam 5 bin 50 liraya yükseldi.

DOĞUM RAPORU VE ÇOCUK PARALARI PTT VE ZİRAAT BANKASI'NDAN ALINIYOR

Tüm bu ödemeler PTT ve Ziraat Bankası'na yatıyor. Çocuk paraları PTT'ye yatırılıyor. Çocuk parası başvurudan sonra 10 gün içinde PTT'den alınabiliyor. Annenin telefonuna, ödenen ücretle ilgili bir SMS geliyor. Bu SMS'le birlikte çocuk parası için PTT'ye, diğer ödemeler için Ziraat Bankası'na gidiliyor. Annenin adına açılan hesaba yatan ücretleri anneler nüfus kağıdıyla alabiliyor. Rapor parası her ayın 8 ve 14. gün arası Ziraat Bankası'na yatıyor. Genellikle doğum raporu ücretinizi, iş göremezlik durumu sona erdikten sonra işleme konulacağı için işe döndükten yaklaşık 20-45 gün sonra alınabiliyor.

YENİ ŞAFAK