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Eksik primle emeklilik şansı

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Yaşı doldurmuş ancak prim günü eksiği olanlara emeklilik yolu açılıyor. Belli bir yaşın üstünde olan vatandaşlar, eksik primlerini borçlanıp emekli olabilecek.
Eksik primle emeklilik şansı
Eksik primle emeklilik şansı Eksik primle emeklilik şansı Eksik primle emeklilik şansı

Bağ-Kur'lular, yapılandırma kanunuyla geçmişe dönük borçlanma yaparak yaş, yıl ve prim şartını yerine getirdiği takdirde emekli olabildi. SGK'lılar için de aynı imkanın getirilmesi gündemde. Daha önceden bununla ilgili bir müjde verilmişti.

100 bin kişiye yarayacak

Düzenleme çıkarsa emeklilik yaşını doldurduğu halde çeşitli sebeplerle işsiz kalıp prim süresini dolduramayan, iş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için iş verilmeyen 100 bin kişiye emekli olma yolu açılacak. Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor.

BİN 800 GÜN ŞARTI GELECEK

Çalışmayla öncelikle eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Bu durumda belli bir süre hizmet şartı aranabilecek. Örneğin, en az bin 800 gün prim istenecek. Bu formülde yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp bin 800 ve üzerinde prim günü olanlar eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilecek. Borçlanma yoluyla emeklilik için yasa çıkması şart. Ancak bütçe dengeleriyle tereddütler çalışmanın yavaş ilerlemesine neden oluyor.

Eksik primleri ödeyemiyor

Çalışmayla tamamlanıp kısa süre içinde Meclis'e gönderilmesi bekleniyor. Güneş'in haberine göre, yasa öngörüldüğü şekliyle çıkarsa işten çıkarılan, iflastan dolayı işsiz kalan veya işe ara vermek zorunda olan çalışanlara ve kepenk kapattığı için prim yatıramayan esnafa emeklilik yolu açılacak. Prim günü eksik olanlar, düzenlemenin 2017 yılında yasalaşmasını dört gözle bekliyor.

DÜZENLEME MASADA

Hastalık ve ekonomik kriz gibi gelişmelerin etkisiyle işini kaybeden ve iflas edip bir daha çalışma fırsatı bulamayan binlerce emekli adayı kendini güvende hissetmiyor. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili düzenlemeye sıcak bakmayan hükümet, prim günü eksik olanlara kapı aralamış durumda.

İş bulup çalışamayan daha doğrusu yaşı ilerlediği için işe giremeyen 100 bin kişiye emekli olma yolu açılacak. Bu kapsamda birkaç formül üzerinde duruluyor.

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