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Tanesi 59 dolara satılacak

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Tanesi 59 dolara satılacak
Venezuella yeni şifre parası Petro’dan ilk etapta 100 milyon basacak Petro’nun fiyatı ülkenin resmi ‘petrol sepeti’ fiyatına sabitlenecek 1 Petro = 59 dolar olacak.
Tanesi 59 dolara satılacak Tanesi 59 dolara satılacak Tanesi 59 dolara satılacak

Venezuella Devlet Başkanı Nicolas Maduro yaptığı açıklamada önümüzdeki günlerde piyasaya sürülecek petrole dayalı şifreli paradan 100 milyon adet basacaklarını duyurdu.
 
ABD'nin yaptırımlarını aşmak için geçtiğimiz aylardan şifreli paraya geçiş yapacağını duyurarak tüm dünyayı şaşırtan Maduro yaptığı son basın toplantısında her bir şifreli paranın Venezuella'nın petrol sepeti fiyatına eşit olacağını söyledi. Venezuella Petrol Bakanlığı verilerine göre şu an petrol sepetinin varil başına fiyatının 59,07 dolar olması basılacak yeni şifreli paraPetro'nun değerinin 5,9 milyar dolar olması anlamına geliyor.
 
Maduro açıklamasında bu şifreli paranın hangi borsada veya borsalarda işlem göreceğini ise belirtmedi.
 
Bugün Bitcoin günlük bazda yüzde 0,18 düşüşle 16 bin 513 dolardan, Ripple yüzde 0,88 düşüşle 2,66 dolardan ve Ethereum yüzde 7,98 artışla 1.071 dolardan işlem görüyor.

TÜRKİYE BİZİ KURTARACAK DEMİŞTİ!

Venezuela lideri Nicolas Madurro, ülkenin resmi televizyon kanalında ulusa sesleniş gerçekleştirmişti. Seslenişte ülkenin ekonomik gidişatına değinen Maduro, ülkesinin Türkiye, Rusya ve Çin'in oluşturduğu alternatif güce dahil olarak ekonomik krizden çıkacağını söylemişti. 

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